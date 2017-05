Nagyobb arányban nyert a Fidesz Debrecenben, mint legutóbb

Magabiztosan megnyerte a debreceni időközi választást a Fidesz-KDNP jelöltje, Türk László - értesült az Index. 58 százalékot kapott a fideszes induló, és ha a százalékos arányt nézzük, picivel még jobban is szerepelt a kormánypárti jelölt ebben a körzetben, mint legutóbb, 2014-ben.

A debreceni 6. számú egyéni körzetben azért kellett időközi választást tartani, mert a körzet fideszes képviselője, Danku Attila 2017. január 14-én elhunyt.

Egy alapvetően nagyon fideszes választókerületről van szó, ahol a kormánypárt esélyeit növelte, hogy a baloldal teljesen szétaprózta magát. Külön indult az MSZP és a DK is, ami miatt az országos politikusok is kemény, harcias üzengetésbe kezdtek. És persze ott volt külön a Jobbik is, amely legutóbb a második helyen végzett ebben a körzetben.

A következőképp alakultak az eredmények információnk szerint:

Türk László (Fidesz–KDNP): 926 szavazat - 58,2 százalék

Keresztesy Gergő (Jobbik): 259 szavazat - 16,3 százalék

Vaszkó Imre (DK): 149 szavazat - 9,38 százalék

Pásztor Patrik (MSZP): 79 szavazat - 4,97 százalék

Bircze István (Civil Fórum Debrecen Egyesület): 65 szavazat - 4,1

Orosz Tamás (Együtt): 51 szavazat - 3,2 százalék

Tóth Tamás (LMP): 45 szavazat - 2,8 százalék

Dobány László (Magyar Munkáspárt): 14 szavazat - 0,88 százalék

Mivel időközi választásról van szó, ráadásul egyetlen önkormányzati körzetben, nem lehet az országos viszonyokra vonatkoztatni. Mindenképp érdekes ugyanakkor megnézni, hogy a 2014-es adatokhoz képest hogy alakultak át az erőviszonyok.

2014-ben a Fidesz 1171 szavazatot kapott (57,7 százalék), a második tőle nagyon elmaradva a jobbikos induló volt 363 szavazattal (17,9%). A baloldal legutóbb is külön indult, és a következő volt a sorrend: a DK 214 szavazatot kapott (10,5%), az MSZP 147-et (7,25%), az Együtt pedig 34-et (1,6%).

Fotó: Türk László / Facebook Türk László (balra) kampányolás közben

Ha összehasonlítjuk a mostani eredményeket a 2014-essel, a következő megállapításokat tehetjük: