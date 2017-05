A rendőrség kivonult a gödi Topházba

Információink szerint pénteken kivonult a rendőrség a gödi Topházba, abba a speciális otthonba, ahol borzalmas állapotokat tárt fel egy nemzetközi jogvédő szervezet, a MDAC (Mental Disability Advocacy Centre) jelentése.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője az Indexnek azt mondta, azért jártak kint, mert "ismeretlen tettes ellen indult büntetőeljárás foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétség elkövetésének gyanúja miatt" - fogalmaztak válaszukban. Beluzsárné Belicza Andrea szóvivő azt is mondta, hogy a folyamatban lévő nyomozásról az eljárás jelenlegi szakaszában nem ad bővebb tájékoztatást.

Leterhelt dolgozók, veszélyeztetett lakók

Az MDAC május elején megjelent riportja szerint a több mint kétszáz testi- és értelmi, főként többféle és súlyos fogyatékossággal élő gyereket és felnőttet ápoló intézményben elhanyagolást, veszélyeztetést tapasztaltak a szakértők. „Az MDAC a lakókkal szembeni embertelen bánásmódra és kínzásra is látott példákat: halmozottan sérült embereket láttak fém rácsos ágyakba zárva, elkülönített és fizikailag korlátozott embereket láttak zárt ajtók mögött, egy fiatal fiút házi készítésű kényszerzubbonyban, kezeletlen nyílt sebeket és az alultápláltság jeleit” - fogalmazott egyebek mellett az angol nyelvű jelentés. Aztán a jelentés után pár nappal az is kiderült, hogy az otthon lakói már tavaly jelezték a szakszervezetüknek, hogy komoly gondok vannak, sőt, az ombudsman is vizsgálódni kezdett.

A szervezettel hónapokig elutasító volt a kormány, de ahogy megjelent a jelentés, gyorsan döntöttek: hamarosan bezárják az otthont, és azonnal kirúgják a vezetőt, Lantosné Berkes Juditot, akire nem csak tavaly, hanem az Abcúg cikke szerint már tíz éve is panaszkodtak a beosztottai.