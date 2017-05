Feljelentik Bayert, amiért taknyukon és vérükön rángatná ki a civileket a parlamentből

Szél Bernadett, az LMP társelnöke a Facebook-oldalán jelentette be, hogy ismét feljelenti Bayer Zsolt publicistát, aki a 444.hu tudósítása szerint a Karc FM-en futó műsorában azt mondta a parlamentben tiltakozó civilekről, hogy

ha még egyszer ezek vagy ilyenek megjelennek a parlament épületében, és ott megzavarják a munkát, akkor úgy kell őket kivágni, mint a macskát szarni. Ha a taknyukon és a vérükön kell őket kirángatni, akkor a taknyukon és a vérükön.

Bayer azt az április végi akciót kommentálta így, amikor az igazságügyi bizottság vitáján a civiltörvény ellen szívalakú, civil-feliratú pólóban és piros betűkkel írt transzparensekkelbékésen tiltakoztak a civil szervezetek képviselő. A lovagkereszttel kitüntetett Bayer szerint ezt a világ egyetlen parlamentjében nem tűrnék el, a bizottsági elnök Rubovszky György mégsem dobatta ki a tiltakozókat az Országgyűlési Őrséggel. Pedig Bayer szerint

ha kell, akkor szanaszét kell verni a pofájukat. Ez ugyanis Magyarország parlamentje, nem pedig a nyilvános vécé, ahová ezek valók.

Szél Bernadett a feljelentést azzal indokolta, hogy

a fizikai erőszakot szavak előzik meg, és most már ott tartunk, hogy mindkettő párhuzamosan jelen van a hazai közéletben és ez így nem mehet tovább. Elég a viszkető tenyerű fideszesekből.

Az LMP politikusa ezzel arra utalt, hogy Orbán Viktor a CEU-s tüntetések kapcsán húsvétkor azt mondta a Kossuth Rádióban, hogy "békés és derék keresztény embereknek is viszket már a tenyere". Szél először akkor jelentette fel uszításért Bayer Zsoltot, amikor a publicista a blogján azt írta szintén a CEU-s tüntetésekkel kapcsolatban, hogy most már ők is nagyon dühösek, ezért a tiltakozók még egy darabig "őrjönghetnek az utcákon", de "aztán majd megtapasztalják, milyen érzés üldözöttnek és fenyegetettnek lenni".