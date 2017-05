A kutyaszar a budai nőket zavarja legjobban

Budapest alapvetően egy élhető város, mondják a fővárosiak, de függ a véleményük attól, hogy Budán vagy Pesten laknak-e, valamint a pártszimpátiájuk is meghatározza, hogy miket tartanak jónak és rossznak a városban. Az egészségügyi intézmények lepusztultságát mindenki utálja, és sokan szenvednek a köztisztasági és közlekedési problémáktól is. Ugyanakkor a budapestiek örülnek a turizmus fellendülésének, a kerékpáros fejlesztéseknek és az új tömegközlekedési eszközöknek is. A Závecz Research segítségével vizsgáltuk a fővárosiak véleményét a fővárosról.