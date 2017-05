Bayer Zsolt most kávézni hívja a TASZ-t és többi ellenfelét

Miután Bayer Zsolt a maga sajátos módján elnézést kért a civileket érintő durva kijelentéseiért, blogján most kávézni hívja a TASZ munkatársait és mindazokat, akiket megsértett vagy akik szerinte hozzá hasonlóan durva kijelentéseket tettek. A lovagkeresztes publicista konkrét helyet és időpontot is megjelöl a találkozóra: május 15-ét a Tabáni Gösser sörözőben.

Bayer Zsolt a Karc FM rádióban azt mondta: a parlamentben tüntető civileket szerinte a taknyukon és a vérükön kellene kirángatni az épületből, és ha kell, akkor szanaszét kell verni a pofájukat. Az Echo tévében később mindenkitől elnézést kért, akit megijesztett. Kijelentéseit azzal magyarázta, hogy a műsor közben

fölspannolta magát.



Az eset után a Társaság a Szabadságjogokért egy videóban hívta meg az ellenük is lázító Bayer Zsoltot egy kávéra, hogy mesélje el nekik: miért fél annyira a civil szervezetektől. Bayer ellen Az LMP-s Szél Bernadett és mások is feljelentést tettek.

Bayer Zsolt a blogján azt írja: szívesen találkozik a TASZ-osokkal, de szerinte kicsit bővíteni kellene a meghívottak körét. Szerinte el kéne mennie Gulyás Mártonnak és Varga Gergőnek, aki április 15-én a Szabadság téren azt mondta: "Ez a kormány vagy lemond, vagy a dicsőséges pesti nép kirángatja őket a parlamentből". Bayer szerint ő később ezért használta a civilekre a "kirángatni" kifejezést.

Bayer ezután újra felsorolja azokat az ellenzékieket vagy újságírókat, akik szerinte hozzá hasonló agresszív kijelentéseket tettek. Várja a 24.hu újságíróit, akik lámpavasra akarták húzni őt és Ómolnár Miklóst, azt a józsefvárosi szocialista képviselőt, aki választási vereségük után egy Dopeman-dallal azt üzente a rapper hetven év körüli pedagógus ellenfelének, hogy „úgyis meg leszel baszva!”. Bayer várja a Délmagyarország főszerkesztőjét, aki azt írta: „Félő, hogy Orbánt már csak úgy lehet elzavarni, ahogy a románok tették Ceausescuval”.

Bayer néhány olyan ellenzéki tüntetőt is hív, akik a Fidesz székházat védő rendőrök felé azt kiabálták, hogy „öld a szar rendőrt!”, de szerinte ott kellene lennie Jurák Katának, a Pesti Srácok újságírójának is, hogy elmesélje, mit élt át kormánypárti riporterként egy ellenzéki tüntetésen. Bayer várja az őt feljelentő Szél Bernadettet, az LMP társelnökét is, hogy megbeszéljék, kit kell és kit nem kell feljelenteni.

Bayer szerint tökéletesen igaza van Áder Jánosnak, hátborzongató a hazai közbeszéd állapota. A publicista szerint "ideje nyilvánosan megvitatni ezt az állapotot, ideje kibeszélni a gyűlölségeket, az agressziót, a félelmeket, a mozdíthatatlan előítéleteket, aztán rajta: kezdjük újra. Hátha nem csak vicsorogni tudunk egymásra".

Írása így fejeződik be: