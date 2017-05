Hibás volt a kéttannyelvű érettségizők matematika feladatsora

Az angol nyelven kedden matematikából középszinten érettségizők feladatsorában az egyik feladat hibás volt, tudtuk meg az egyik kéttannyelvű gimnázium igazgatójától.

"Az érettségi kezdete után 60 perccel szólt nekünk az Oktatási Hivatal, hogy a 16/B jelű feladat hibás. Gyorsan meg is nézte az angol nyelven matematikát oktató tanár kollégánk, és valóban, azt látta, hogy abban a formában, ahogy a feladatlapon szerepel, a feladat megoldhatatlan. Az angol szövegleírásában olyan jellegű elírás volt, ami miatt lehetetlen volt helyes megoldást készíteni" - mondta az Indexnek az igazgató. A feladatban a size szó helyett kétszer is type szó szerepel.

A hibás feladatban egy rajzolt hóember gombjai alapján kellett számításokat végezni

Alább a feladatban dőlttel szedtük a nyelvileg hibás kifejezéseket. A type (típus) kifejezések helyett a size (méret) kifejezés lett volna a helyes.

16) b

Calculate the radius and the central angle of the sector. (Ignore the extra bits required to sew the nose together.)

Mum also marked the places for the two eyes and three front buttons of the snowman. She found six different types of black buttons in her sewing box, at least three of each type. She would sew on two buttons of equal size for the eyes, while the three front buttons will increase in size from top to bottom. The three front buttons may be the same size, smaller, or greater than the eyes.