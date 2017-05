Éjjel-nappal Tiszakécske

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt vádat emelt egy 25 éves romániai férfi ellen, aki Tiszakécskén megkéselt három helybélit.

A 25 éves, román férfi 2016. június 4-én éjszaka Tiszakécskén, a Tisza partján lévő szórakozóhelyeken szórakozott, amikor egy helybéli férfi az ismerőseivel hozzá lépett, és a padot, amin a vádlott ült, lökdösni kezdték. A vádlott egyik ismerőse határozottan rájuk szólt, hogy hagyják abba a lökdösést, erre a padot lökdöső férfi és társai távoztak.

Az éjszaka folyamán a vádlott leittasodott, és a korábbi atrocitás miatt kötözködni kezdett a padot rángató férfivel és társaságával. A vádlott az egyik szórakozóhelyről a másik helyre távozó társaságot követni kezdte, tánc közben lökdösődött velük. A nála lévő kést többször elővette, azzal is fenyegetőzött, hogy elvágja a nyakukat. A vádlott agresszív viselkedése miatt a padot korábban lökdöső férfi és társasága úgy döntött, hogy hazamennek.

A vádlott viszont egy fa mögül kilépve a távozó társaság elé állt, és a késével csapkodó mozdulattal megszúrta az egyik férfi homlokát, mellkasát és kezeit. Ekkor a korábban a padot lökdöső férfi ellökte a vádlottat a megkéselt barátjától, ami miatt a vádlott az ő csuklóját is megvágta. A vádlott ezután futásnak eredt, de a társaságból egy harmadik férfi utána szaladt. A férfi utol is érte a vádlottat, aki futás közben elesett. A földről felkelő vádlott azonban ezt a férfit is megkéselte, egyszer beleszúrt a férfi testének bal oldalába, majd távozott. A késelés miatt a padot rángató sértett a bal csuklóján 8 napon túl gyógyuló, szúrt-metszett sérülést, míg a másik két sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek.

A két utóbbi sértettnél a mellűrbe hatoló, életveszélyes sérülések is kialakulhattak volna. Az előzetes letartóztatásban lévő vádlottat a főügyészség 2 rendbeli életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével, valamint 1 rendbeli súlyos testi sértés bűntettével vádolja. Bűnössége kérdésében a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.