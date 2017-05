Nincs aktuálpolitikai kérdés a történelemérettségin

Szerdán több tízezren érettségiznek történelemből közép- és emelt szinten. Mint megtudtuk, az idei középszintű történelemérettségin az esszékérdések között nincs jelenkori, aktuális történéseket visszakérdező feladat, amitől sok diák tarthatott. A választható esszékérdések között csak egy 20. század közepi téma merült fel és régebbiek.

A 12 tesztfeladat nagyon változatos, nincs két egyforma típusú. Az Eduline.hu úgy tudja, hogy a feladatok Julius Caesarral kezdődnek, de kaptak a vizsgázók kérdést a középkori városokkal és Hunyadi Mátyás uralkodásával kapcsolatban is. Az egyik feladat a kora újkori európai kereskedelmi útvonalakkal kapcsolatos, de kérdezik a 18. századi demográfiai változásokat és az Emberi és polgári jogok nyilatkozatát is.

A tesztfeladatok között van még 1848-hoz és a nagy ukrajnai éhínséghez kötődő feladat is. A két világháború közti Magyarországgal kapcsolatban olvashatnak a diákok Horthy-idézetet, de szól feladat a berlini falról és a határon túli magyarság második világháború utáni helyzetéről is. Az utolsó rövid válaszos feladat a magyarországi cigányságról szól.

Mint megírtuk, a történelemérettségi is változott az előző évekhez képest. Eddig is két részből állt, de most módosulnak a belső arányok, a pontozás és részben a feladatok is.

A vizsga első részében a diákok 12, röviden megválaszolható tesztfeladatot kapnak. Több kérdéshez térkép, ábra, adatokat tartalmazó táblázat, kép vagy szöveges forrás is társul. A kérdéseket ezek segítségével kell megoldani. A vizsga második részében hosszabban kifejthető esszékérdések közül lehet választani.

A feladatok kidolgozására összesen három órát kapnak az érettségizők, de több időt kapnak a tesztre. Eddig 90 perc jutott a tesztre és 150 perc az esszékre, most 100 perc lesz a tesztre és 140 perc az esszékre. A változásokról bővebben itt olvashat.

Az Eduline értesülései szerint több diák elkésett az érettségiről a 3-as metró leállása miatt. A metró helyett 7:25 és 8:15 között pótlóbuszok jártak, így volt olyan diák, akit a tanára vitt be az iskolába robogóval, más taxiba pattant. Az érettségi vizsgákat szabályozó kormányrendelet szerint, ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról fel nem róható okból elkésik, távol marad, az adott vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet – az igazgató döntése alapján akár még aznap.