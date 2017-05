Egy milliomos nő volt az újhartyáni brutális gyilkosság áldozata

A Blikk úgy tudja, hogy egy magyar milliomos nő volt az újhartyáni brutális gyilkosság áldozata. A szigetszentmiklósi T. Jánosné Mariann volt férjével az egyik legnagyobb hazai kereskedelmi üzletlánc több boltjának volt a tulajdonosa. Az évek során meglehetősen nagy vagyonra tettek szert, de 2010-ben felkerültek az adóhivatal szégyenlistájára 459 millió forintos tartozással.

A 24.hu információi szerint a feltételezett elkövető, a 48 éves solymári Sz. Attila 10-12 millió forinttal tartozhatott az 52 éves nőnek. A Velvet már korábban is arról írt, hogy üzleti, elszámolási vita lehetett köztük, ami eldurvult. Ugyanakkor a férfi készülhetett is a gyilkosságra, mivel a rendőrök az erdőben, nem messze az elásott holttesttől találtak egy ásót is.

Mint megírtuk, Sz. Attilát kedden előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság, a férfit előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel gyanúsították meg. A jelenlegi információk szerint a férfi április 27-én találkozót beszélt meg áldozatával. A nő átült a solymári férfi autójába, aki Újhartyán külterületén a kocsiból kiszállította a nőt, majd többször megütötte a fején, fojtogatta és késsel legalább hatszor megszúrta a hátán, a hasán és a nyakán, majd még élve elföldelte.

T. Jánosnét a rendőrség eltűnés miatt körözte, a holttestét május május 4-én találták meg Újhartyánnál egy erdős területen. A vélt tettest, Sz. Attilát május 6-án fogta el a rendőrség.