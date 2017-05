A DNS-vizsgálat alapján nincs meg a gyilkos töltény

Az igazságügyi orvos- és fegyverszakértői véleményt most a Hír Tv Riasztás című műsora hozta nyilvánosságra. A jelentésben az olvasható, hogy 13 golyót elemeztek, de egyiken sem találtak DNS-vizsgálatra alkalmas szennyeződést. A lövedékek vizsgálatát a Központi Nyomozó Főügyészség Győri Regionális Osztálya rendelte meg.

2016. október 26-án a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) illegálisan tartott fegyverek után akart kutatni a szélsőséges félkatonai szervezet, a Magyar Nemzeti Arcvonal (MNA) szellemi vezetőjének tartott Győrkös István bőnyi házában. A 76 éves férfi nem engedte be a nyomozókat. Lövöldözés tört ki, amiben a rendőrök is részt vettek, eközben érte halálos lövés Pálvölgyit. Az ügyészség azt állítja, Győrkös lőtt rá a rendőrökre, míg az idős férfi azt, nem ő lőtt először, csak miután golyót kapott, véletlenül adott le ő is egy sorozatot gépkarabélyával.

Néhány napja a Tényekszellőztette meg , hogy a golyón, melyről a nyomozás azt állította, hogy Győrkös István fegyveréből származik, és biztosan az ölte meg Pálvölgyi Péter őrnagyot, nincs semmilyen DNS-anyagmaradvány. Ez vagy azt jelenti, hogy szokatlan módon eleve nem maradt semmiféle DNS a golyón a becsapódás után, vagy egy hiba miatt a nyomozás során tűnt el onnan, de az sem kizárt, hogy Pálvölgyivel valójában egy másik golyó, egy rendőrtársáé végzett.

Az Indexen már januárban írtunk arról, hogy borulhat, amit a bőnyi rendőrgyilkosságról tudni lehetett. Cikkünkben bemutattuk, milyen hibákat követtek el a nyomozók a helyszínen. Bár a Terrorelhárítási Központ (TEK) segítségét kellett volna kérniük, ezt elmulasztották; a rendőrök az épületben pánikba estek és össze-vissza lövöldözni kezdtek; miután pedig egy golyó eltalálta Pálvölgyit, társai az őrnagyot hátrahagyva elmenekültek.

A rendőrség és az ügyészség az elmúlt hónapokban folyamatosan cáfolni igyekezett a lehetőségét is annak, hogy esetleg baráti tűz is végezhetett Pálvölgyivel. Az Indexnek közben régóta állítja több több rendészeti forrás, hogy rendkívül nagy nyomás nehezedik a nyomozószervekre, a szakértői vélemények elkészültét pedig különböző, nem részletezett furcsaságok kísérik. Azonban a média felé a hatóságok mégis azt kommunikálták, hogy minden teljesen egyértelmű, csakis Győrkös lehet Pálvölgyi gyilkosa.