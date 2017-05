Háromgyerekes apa ölhette meg a milliomosnőt

A Blikk annak járt utána, kicsoda Sz. Attila, akit a rendőrök azzal gyanúsítanak, hogy brutálisan meggyilkolt és élve elásott egy szigetszentmiklósi nőt Újlengyel közelében. Sz. Attila az utóbbi időben Sóskúton élt párjával. Egy helyi szomszéd azt mondta a férfiról, hogy "teljesen normális embernek" ismerte meg. "Nem beszélt sokat, de mindig udvarias volt. A férjem legutóbb a múlt héten beszélt vele, amikor arról mesélt, hogy komoly gerincműtéten esett át" – mondta a szomszéd. A lap telefonon elérte Sz. Attila párját, a nő azonban udvariasan közölte, hogy nem akar nyilatkozni a történtekről.

A Blikknek megszólalt a férfi egyik barátja, aki szerint Attila egy szuperintelligens férfi. "Három gyermeke van, akiket nagyon szeret. Legutóbb tavaly nyáron mesélt arról, hogy belevágott a húsüzletbe, emlékeim szerint mangalicákkal foglalkozott. Agresszívnek soha nem láttam, hihetetlen számomra, hogy ilyen szörnyűséget követett el. Annyit még hallottam, hogy először mint tanút hívta be az üggyel kapcsolatban a rendőrség, majd később meggyanúsították a bűncselekmény elkövetésével" - mondta a lapnak a férfi.

A Bors pedig azt írja, hogy Sz. Attila áldozata egy, az üzleti életben jól ismert vállalkozó egykori felesége. Az exférj az egyik legnagyobb hazai üzletlánc vezetőségi tagjai között tűnt fel, de jelentős hotelberuházás is kapcsolható hozzá. Gyakorta volt ott áruház-megnyitókon, képviselő-testületi gyűléseken jelent meg lehetséges beruházóként, a gazdasági élet ismert neveivel említik egy lapon. De nemcsak ő, hanem az asszony lánya is a vállalkozói szférában tevékenykedik - írja a lap, de nevet nem említ.

A lapnak egyébként egy ügyvéd azt mondta, ha a nyomozás igazolni tudja, hogy a gyilkost valóban egy adósságtól való megszabadulás motiválta, akkor a különös kegyetlenséghez és az előre kiterveltséghez csatlakozik az aljas indok minősítés is, így már élete végéig börtönbe kerülhet a férfi.

A 24.hu információi szerint Sz. Attila 10-12 millió forinttal tartozhatott az 52 éves nőnek. A Velvet már korábban is arról írt, hogy üzleti, elszámolási vita lehetett köztük, ami eldurvult. Ugyanakkor a férfi készülhetett is a gyilkosságra, mivel a rendőrök az erdőben, nem messze az elásott holttesttől találtak egy ásót is.

Sz. Attilát kedden előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság, a férfit előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel gyanúsították meg. A jelenlegi információk szerint a férfi április 27-én találkozót beszélt meg áldozatával. A nő átült a solymári férfi autójába, aki Újhartyán külterületén a kocsiból kiszállította a nőt, majd többször megütötte a fején, fojtogatta és késsel legalább hatszor megszúrta a hátán, a hasán és a nyakán, majd még élve elföldelte.