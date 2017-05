Lázár nem ért egyet Bayer Zsolttal, de most is kitüntetné

Cikkünket folyamatosan bővítjük!

4,8 milliárd forintért elkészült a déli határkerítés 155 kilométeren.

Eddig 1 millió 276 ezren küldték vissza a nemzeti konzultációt.

A jövő évi költségvetésben több jut oktatásra, fejlesztésre, közbiztonságra, Lázár szerint ha ellopnák a pénzt, üres lenne a költségvetés.

Novembertől 33 ezer forintos kiegészítő pótlékot kapnak a védőnők.

A CEU-ügyi tárgyaló Malajziával, Thaifölddel és Kínával egyeztetett, de leült már az amerikai ideiglenes ügyvivővel is.

Lázár nem ért egyet Bayer Zsolt civileket támadó nyilatkozatával, de most is adna neki állami kitüntetést.

Az idén év végén is kaphatnak Erzsébet-utalványt a nyugdíjasok.

Elkészült a második kerítés

A bevándorlás a legizgalmasabb kérdés, amely májusban és júniusban is a kormány asztalán hever. Elkészült a szerb határon, 155 kilométeren a második kerítés, amely 4,8 milliárd forintba került.

"Teljessé vált a határvédelem" - mondta Lázár, aki szerint ezután tudja garantálni a kormány, hogy az illegális bevándorlók nem vándorolhatnak szabadon az országban. Négyezer fővel erősítették meg a rendőrséget, amely ellátja a határ védelmét.

Nemzeti konzultációs csúcs

A nemzeti konzultációra soha ennyien nem válaszoltak, mint most: 1 millió 276 ezernél tart a visszaküldött kérdőívek száma - jelentette be a miniszter. "Példátlan véleménynyilvánítás", aminek azért örül a kormány, mert csak az emberek segítségével tud megküzdeni Brüsszellel - mondta Lázár. Május 20-ig lehet még kitölteni az íveket.

A dolgot árnyalja, hogy mint megírtuk, a nemzeti konzultációt az interneten bármilyen kreált emailről vissza lehet küldeni, akár tízszer is kitöltheti ugyanaz a személy. Végigmentünk korábban a kérdéseken is, és azt tapasztaltuk, hogy elég sok a torzítás, csúsztatás a kérdésekben. A nemzeti konzultációt érő kritikák "demokráciát nem értő álláspontok", vélte Lázár.

Soros és pár ügyvéd nyerészkedik a bevándorlókon

Lázár ezután elismételte, hogy miért utasítja el a kormány a menekültkvótát. "Nem a migránsok támogatására akarjuk költeni az adófizetők pénzét, hanem a családok megerősítésére" - mondta Lázár. Szerinte ha Magyarország nem dönthet arról, ki élhet a területén, akkor "a magyar szuverenitás alapjai kerülnek veszélybe".

Lázár megjegyezte, hogy a bevándorlók helyzetét sokan kihasználják. A miniszter elsősorban a Soros György által támogatott szervezetek "visszaéléseire" gondolt, de Lázár szerint "a zavarosban halászó ügyvédek is jól keresnek".

"Ha a pénzt ellopnánk, üres lenne a költségvetés"

Lázár pár mondatban összefoglalja a 2018-as költségvetés tervezetét:

a hiány 2,4 százalék lesz

138 ezerre nő a minimálbér 127 500 forintról.

20 százalék fejlesztés lesz a költségvetésben.

Oktatásra, közbiztonságra, gazdaságfejlesztésre jóval több jut.

Csökkentik az internet és a hal áfáját.

"Ha a pénzt ellopnánk, üres lenne a költségvetés" - jegyezte meg Lázár.

Feljelentés a Welt 2000 ügyében

Lázár János feljelentést tett a Welt 2000 kft. ügyében az ügyészségen. Az úgynevezett egységes monitoring információs rendszer (EMIR) kifejlesztésével és működtetésével az Európai bizottság talált problémákat.

A projekt harmadik fázisában hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzéssel jutott megbízáshoz a korábban a kifejlesztéssel és üzemeltetéssel is megbízott Welt 2000 Kft., holott a továbbfejlesztés feladatát elvileg más is el tudta volna végezni. "Akik ebben az ügyben érintettek, azok a Gyurcsányhoz kötődő Altusnál dolgoznak napjainkban is" - keverte bele Gyurcsányt is Lázár János.

33 ezer forintos pótlék a védőnőknek

Novembertől 33 ezer forintos kiegészítő pótlékot kapnak a védőnők - mondta Lázár. a pótlékot 2018-ban is megkapják a védőnők. Ezzel párhuzamosan megkezdik a nemzeti védőnői hálózat előkészítését, mert azt szeretnék, hogy a védőnői szolgálat egységes feltételekkel működjön 2018-tól.

A miniszter megerősítette, hogy a mentőszolgálat dolgozóinak bére 2018-tól az új életpálya keretében 10 százalékkal emelkedik.

A CEU-ügyi tárgyaló Thaifölddel és Malajziával egyeztetett

Lázár kapott egy kérdést arról, hogy kivel tárgyalt eddig Altusz Kristóf helyettes államtitkár, aki a kormány CEU-ügyi tárgyalója. "Eddig Thaiföld, Malajzia, és Kína képviselőivel egyeztetett" - mondta Lázár. Kovács Zoltán kormányszóvivő később azzal egészítette ki, hogy Altusz az Egyesült Államok ideiglenes budapesti ügyvivőjével tárgyalt, de ennek részleteiről nem árult el többet.

Lázár nem ért egyet Bayerrel, de most is kitüntetné

Lázár kapott egy kérdést Bayer Zsolt "taknyukon vérükön rángatnám ki a civileket" megnyilvánulásáról, de a miniszter azzal a hárított, hogy a kormány publicisztikákat nem tárgyal meg. Bayer nem a publicisztikai tevékenységéért kapta a lovagkeresztjét, emlékezett Lázár, pedig a hivatalos indoklás szerint "példaértékű újságírói tevékenysége elismeréseként" adta a kormány a kitüntetést. Lázár végül azt mondta, hogy bár nem ért egyet Bayer mostani mondataival, természetesen most is megadná a kitüntetést.

Nem vesznek repülőt Orbánnak

Nem lenne ördögtől való egy ilyen államban, ahol a miniszterelnök rengeteg nemzetközi kötelezettséggel bír, de nem tervezi a kormány, hogy repülőt vásárol a kormányfőnek - válaszolta Lázár egy ezt érintő kérdésre.

A Honvédelmi Minisztérium vezérkara viszont azt javasolja, legyen egy szállítóflotta, amit a kormány vagy államvezetés tagjai igénybe vehetnek.

Vannak kormányzati hibák

Lázár kapott egy általános kérdést arról, mit sikerült elérnie a kormánynak 2010 óta, mivel elégedett és mivel elégedetlen. A miniszter szerint egyszer majd szívesen beszámol erről, de még nincs itt az ideje. Arra mindenképp büszke, hogy szerint "a 2010-es csődközeli helyzet után rendbe hoztuk a gazdaságot".

Ugyanakkor vannak hibák a munkában és a teljesítményben, és saját bevallása szerint Lázár is a hibaelkövetők listáján van. A miniszter hangsúlyozta végül, hogy "a Fidesz az egyetlen, amely képes a kormányzásra, minden hibájával együtt".

Horthy-szobor és Erzsébet-utalvány

Lázár további válaszai, bejelentései: