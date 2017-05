Mészáros Lőrinc elkezdett jótékonykodni

Májusig 55 millió 850 ezer forintot fizetett ki Mészáros Lőrinc tavaly, 100 millió forintból létrehozott alapítványa, írja a HVG e heti száma. Eszerint egy ösztöndíjpályázat keretében 126 diáknak segítettek havi 50 ezer forinttal. A pénz odaítélésének feltétele, hogy a pályázó a Váli-völgyben (vagyis Felcsút környékén) lakjon, és felsőoktatási intézménybe járjon.

A lap megjegyzi, hogy a Váli-völgyet egyre többet emlegetik mostanában: a Puskás Akadémia himnuszába is beleírták, a felcsúti kisvasutat is a völgy lankáiról nevezték el, és az alapítvány is megnevezi az itteni településeket, mint támogatandókat. Ezek egyébként a következők:

Felcsút

Alcsútdoboz

Tabajd

Vál

Vértesacsa

Kajászó

Ott van a környéken amúgy például Óbarok is, dehát azt sajnos nem fideszesek irányítják, nem is került be a felsorolásba.

Az alapítvány kuratóriuma a HVG szerint azzal indokolta a jótékonykodást, hogy utánpótlást szeretne a helyi, diplomát igénylő állásokra. Az alapítvány ősztől várja az újabb pályázókat az ösztöndíjra, a jövőben támogatni akarják a jól tanuló helyi felsősöket is, és beszállnak az egy hónap múlva rendezendő Vál-völgyi tehetségkutató szponzorálásába is. A völgy arcát keresik majd.

A lap egyébként azt is megjegyzni, hogy