Tölgyessy szerint Orbán ideges és ő tudja is, miért

Orbán arra építette rendszerét, hogy egy sikertelen országot egyben tudjon tartani - mondta szerda este az Eötvös Csoport előadásában Tölgyessy Péter a hvg.hu beszámolója szerint. A kormányfő szerinte nem oldja meg a problémákat, ehelyett folyamatosan kijelöli azt, aki azokért hibás. Ezért van minden héten újabb harc, új ellenség. De ebben sikeres is, három okból: a piacból tudja finanszírozni a sikertelen országot, az elégedetlenkedőket képtelen egy párt egybekovácsolni, a Jobbik erőssége pedig a Fidesznek kedvez, mert a jobboldalon képez bázist, amiből Orbán meríteni tud, ha szüksége van rá.

A Fidesz - és korábban az SZDSZ - volt parlamenti képviselője szerint ez az ország belső feszültségeit ismerve ez nem is kis teljesítmény, mégis rendszerváltás lesz a vége. Abban a rendszerváltásban pedig a kormány ellenzékével együtt süllyedhet el, mondta az elemző. Szerinte csak az a kérdés, ez mikor jön el.

Ez nem putyinizmus, ez nem is Erdogan rendszere – mondta az elemző. Ez szerinte valódi magyar rendszer, amelyik a dualizmus és Horthy korára emlékeztet. És ellenzék is van, amelyik mozgolódik rendesen. Tölgyessy azt mondta, a jelenlegi helyzetben kormányváltást nem lehet elképzelni, de törést igen.

Tölgyessy személyesen élte át az egypártrendszer végét, és 1989-ben sem látszott még, hogy rendszerváltás jön. Orbán Viktor is megélte, ahogy váratlanul összedőlt egy erősnek tűnő rendszer, és ezért ennyire feszült most a sajátja védelmében. Tölgyessy Péter szerint Orbán azért is ideges, mert 1989-ben már átélte, milyen gyorsan dől össze a legstabilabbnak látszó építmény is.