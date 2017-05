Nyakatekert indokkal támadott vissza a lekötözős gödi Topház

Feljelentést tett a Topház a bántalmazásról, kínzásról és éheztetésről szóló, civil szervezet által kiadott jelentés miatt, írta meg az mno.hu. Az ismeretlen tettes elleni feljelentés oka:

a Mental Disability Advocacy Center (MDAC) nevű nemzetközi civil szervezetet képviselő ismeretlen tettesek ellen, akik engedély nélkül készítettek fotókat az otthon lakóiról.

Azokról a lakókról, akiket az otthon munkatársai lekötöztek, embertelen körülmények közt tartottak, éheztettek.

feljelentés szerint április 18-án engedély nélkül léptek az intézménybe a szervezet munkatársai, és ott illegálisan készítettek kép-, hang- és videofelvételeket. A kiskorúakról készített felvételekhez ugyanis szükség lett volna a szülők vagy a gyámok előzetes, írásbeli engedélyére. A dokumentum szerint probléma lehet az is, hogy nem tudni, milyen célokra akarják felhasználni a gyerekekről készült kép- és hanganyagokat, ami visszaélésekre adhat alkalmat.

A megismert dokumentumok szerint egyébként a MDAC már tavaly júliusban kérte az otthont fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot, hogy meglátogathassák a Topházat. Erre november végén engedélyt is kaptak, a látogatásnak azonban feltételei voltak. A fenntartó kikötötte például, hogy a szakértőknek előre kell időpontot egyeztetniük, és csak fenntartói kísérettel járhatják körbe az otthont. Továbbá kizárólag olyan ellátottakkal találkozhatnak, akik gyámjuktól, szüleiktől erre írásbeli engedéllyel rendelkeznek. Ezek a kitételek egyébként a szervezetnek valószínűleg azért nem feleltek meg, mert attól tartottak, hogy így nem a valós képet látják majd.

Állítólag ami a képeken van, az nincs

Egy neve elhallgatását kérő, az intézményhez közeli forrás arról beszélt: a jelentésben is látható fotókhoz a gyerekeket beállították, azok nem fedik a valóságot. A vizsgálatok jelenleg is folynak, így nem tudni, sikerül-e ezt bizonyítani. Fontos azonban megjegyezni, nem csak az éheztetés vagy a lekötözés minősül kínzásnak, a nemzetközi egyezmények szerint az is annak számíthat, ha valakinek nem látják el a nyílt sebeit.

Megírtuk, hogy a fogyatékossággal élő emberek érdekvédelmével foglalkozó ÉFOÉSZ álláspontja szerint "az, hogy valaki ön- és közveszélyes nem oka, hanem következménye az állapotoknak, amelyek a fogyatékos emberek nagylétszámú intézeteiben uralkodnak. Bárki, akinek egy ilyen intézetben kellene akár viszonylag rövid ideig is élnie, maga is veszélyessé válna. Az ellátórendszer feladata, hogy nyugodt, biztonságos, családias körülményeket teremtsen ahhoz, hogy az érintettek kiegyensúlyozottan élhessenek."

Steven Allen, az MDAC igazgatója mindeközben szerdán a szervezet Facebook-oldalán azt írta: hitelesek az információik, amelyeket a jelentés tartalmaz, és jogszerűen jártak el. Szerinte mindent megtettek az érintettek személyiségi és emberi jogainak védelméért. A szervezet cáfolta Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár szavait is, amelyek szerint munkatársai engedély nélkül mentek az épületbe, illegálisan fényképeztek, és ezzel törvénysértést követtek el.

Az államtitkár azt mondja, amit az MDAC látni vélt, az nincs. A szervezet szerint azonban Czibere állításai hamisak, és a vonatkozó bizonyítékokat minden releváns, független vizsgálatban bizonyítani tudják. Megy tehát az adok-kapok, de az érdemi vizsgálat egyelőre nem zárult le.

Rendszerszintű problémák azért jócskán akadnak az intézményben. Ilyen például a súlyos szakemberhiány: ötven gyermekre jut két gondozó, s komoly baj van az infrastruktúrával is – erről már a szülők tájékoztatták lapunkat. Kiderült az is: évek óta kilincselnek azért, hogy jobb helyzetben élhessenek gyermekeik, többször keresték a fenntartót és az illetékes döntéshozókat, de hiába, a helyzet nem javult. A szülők mégis kiállnak az intézmény mellett. A legnagyobb nehézséget a forráshiány és a szociális területen dolgozók rendkívül alacsony fizetése okozza.