Németh: Soros-féle provokáció volt a Kálvin téri bántalmazás

Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke nyavalyás provokációnak nevezte azt a csütörtöki hírt, hogy a Kálvin téren egy férfi mocskos migránsnak nevezte az őt angolul megszólító pizzaárust, majd megütötte a pizzást védelmébe vevő nőt – derült ki ATV Start című műsorából.

Németh Szilárd szerint ugyan egyáltalán nem fér bele a mocskos migránzosás, és örül, hogy a nő feljelentést tett, de provokációt lát ebben az esetben. "Én úgy gondolom ez egy megrendezett jelenet volt, bármi elképzelhető meg annak az ellenkezője is azután, hogy Soros György betette ide a lábát, és joystickon mozgat provokátorokat, akár a sajtót nézzük, akár a provokátorokat, akár a szervezeteket nézzük, amiket ő pénzel, azt csinálják, amit ő mond" - hangzott el a szájából.

Nézze meg az egész beszélgetést - amiben még több cifra dolgot hallhat - itt:

Németh szerint "itt egy óriási küzdelem zajlik, nemcsak ezen a kis Kálvin téri színpadon, hanem a sajtóban is" - mondta. Azt azért hozzátette, hogy mélységesen elítéli az egészet, akkor is, ha valós, akkor is, ha csak provokáció.