Így néz ki a Kálvin téren migránsozó nőverő

Körözési képet tett közzé a rendőrség arról a férfiról, aki csütörtökön megütött egy nőt a Kálvin téri aluljáróban. Az 50-55 év körüli, 175 cm magas, kopaszodó, ősz hajú férfi azért támadt a nőre, mert az a védelmére kelt annak a pizzaárusnak, akivel a gyanúsított szóváltásba keveredett.

Fotó: Police.hu

Az áldozat elmondása szerint arra lett figyelmes, hogy valaki ordibál a Trio Pizza egyik munkatársával, mert az angolul szólt hozzá, és ezért migránsnak hitte. Miután a nő közbelépett, az agresszív férfi vele is üvöltözni kezdett, majd arcon ütötte úgy, hogy még a szemüvege is lerepült. A megtámadott nő a IX. kerületi Haller utcai rendőrkapitányságon feljelentést tett garázdaság miatt, a térfigyelő kamerák most nyilvánosságra hozott képei alapján keresik a gyanúsítottat.

A BRFK IX. kerületi kapitánysága kéri, hogy aki a felvételen látható férfit felismeri, jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 ”Telefontanú” zöld számán, a 107 vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.