A sikkasztásért elítélt, tüntetőket hazaárulózó volt fideszes őrizheti Pécs értékeit

A Pécsistop.hu robbantotta a hétvége bombáját: Páva Zsolt, Pécs fideszes polgármestere a Pécsi Értéktár Bizottságba javasolta egy bizottsági előterjesztésben Fodor Ibolyát, szúrta ki a Szabadécs.hu. Fodorról korábban a következők derültek ki:

2003-ban a bíróság Fodort bűnsegédként folytatólagosan, jelentős értékre elkövetett sikkasztás miatt másfél év felfüggesztett börtönre ítélte, volt férjét pedig két év letöltendőre. Fodor Ibolya és akkori férje egy megyei laptól 12,5 milliót sikkasztott. Fodor 1999-ig könyvelőként dolgozott a lapnál. A megyei lap egyik akkori dolgozója és az információ forrása, Balogh Zoltán azt állította, Fodor egy éven keresztül elektronikusan pénzeket utalt át férje számlájára, aki egy terjesztési ügynökséget vezetett. Minderre azonban csak Fodor felmondása után jöttek rá a lapnál és tettek feljelentést.

2015-ben az ügyészség a takarítócége ellen vizsgálódtak költségvetési csalás gyanúja miatt. Az akkori vád szerint a képviselőnő takarító cége, a Prohigi Kft. hamisan nyilatkozott az adóhatóságnak a fizetendő áfáról 2010-ben és 2011-ben. 2012-ben pedig nem nyújtott be adóbevallást, és 3,1 millió forint adóhiányt okozott. A Prohigi kft. korábban több pécsi iskolával és önkormányzati fenntartású intézménnyel szerződött takarítási munkákra.

A Facebookon zaklatott egy közalkalmazott kommentelőt mint pécsi önkormányzati képviselő 2015-ben. A képviselő megígérte, bemártja a főnökénél az őt kritizáló nőt. Amikor az RTL Klub erről akarta kérdezni, akkor egyszerűen csak azt mondta a riporternek, hogy Szégyelld a pofádat, tehetségtelen kis majom vagy', majd ráhívta a rendőröket a riporterre.

2014 novemberében a kormány ellen tüntetőket egyszerűen lehazaárulózta: "ma az igaz, nemzetét féltő magyar ember tudatosan, higgadtan, felkészülve néz szembe az ellenséggel. Az utca jelenleg csak a gyarmatosítók és kiszolgálóik, a hazaárulók játszótere" - írta.

Fodor 2014-ben szerzett önkormányzati képviselői mandátumot Pécsen a Fidesz színeiben. Megválasztása után a Népjóléti és Sport Bizottság tagja lett. A fentebb felsorolt dolgai után a képviselő mellett sokáig kitartott a Fidesz-frakció. Hazaárulózása után még nem, de azután, hogy bírósági ügye kiderült, kizárták a pécsi Fidesz-KDNP frakcióból. Fodor nem mondott le egyéniben szerzett mandátumáról.

A mostani jelölés azért is furcsa, mert pont Páva Zsolt, Pécs fideszes polgármestere volt az, aki lemondásra szólította fel a botrányai után Fodort. 2015 elején levelet írt a polgármester Fodornak, hogy az elmúlt hetek történéseiből „vonja le a megfelelő következtetéseket”, vagyis mondjon le a mandátumáról. A polgármester akkor azt írta, Fodornak vállalnia kellene a felelősséget a tetteiért, ezért nyomatékosan kéri, hogy gondolja át az elmúlt időszak történéseit.

A Szabadpécs kérdéseket küldött Páva Zsoltnak, ezek közül az egyik az volt: "összefüggésben van-e Fodor Ibolyára vonatkozó javaslata azzal, hogy Fodor egy népes kertvárosi egyesület vezetője, és szervezőkészsége jól jöhet a Fidesznek a jövő évi választásokon?" De, sőt, konkrétan azt írta akkor Páva:

az Ön viselkedése, az, ahogyan és amiket ír, mond a pécsieknek a különféle közösségi oldalakon, fórumokon, elfogadhatatlan, példátlan és méltatlan Pécs bármelyik választott képviselőjéhez!

Nézzük meg Ibolya egyik legjobb pillanatát is:

A Pécsistop azt írja, a Pécsi Értéktár Bizottsága jelenleg 5 tagú, és ezt szeretné Páva hat tagúvá bővíteni Fodor Ibolyával a "magas szintű munka fenntartása" érdekében. A lap idézi a város önkormányzatát: „A bizottság szakértőkkel kiegészítve válogatja majd ki a leginkább megbecsülendő pécsi értékeket.” A grémium „a munkájába bevonja az elmúlt 5 évben megválasztott díszpolgárokat, valamint a helyi, illetve megyei közművelődési feladatellátás országos módszertani intézményeit, továbbá az értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetőségű szakmai és civil szervezeteket is”.

FRISSÍTÉS: A Szabadpécs.hu megszólaltatta Fodor Ibolyát. A lap azt írja, a nő "maga kérelmezte azt, hogy részt vehessen valamelyik pécsi városházi bizottság munkájában (...) A bizottsági hely iránti kérelmét Őri László alpolgármesternek nyújtotta be. Páva Zsoltot továbbra is úriembernek tartja, de azon kívül, hogy a közgyűléseken üdvözlik egymást, nem beszélnek, nem állnak kapcsolatban. A pécsi független kertvárosi képviselő azt mondta lapunknak, hogy – mint az már ismert – daganatos megbetegedést diagnosztizáltak nála azt követően, hogy – ahogyan ő fogalmazott – a baloldal karaktergyilkosságot követett el ellene. Amiatt kérelmezett nemrégiben a maga számára bizottsági hely kiadását, mert ő volt az egyedüli képviselő, akinek jelenleg egyetlen egy bizottságban sincs helye, vagyis az összes ellenzéki képviselőnek is jutott hely" - írja a lap.