Madarak terrorizálják a kisállatokat Szegeden

Nem elég, hogy nyakunkon az illegális migráció és a politikai korrektség fojtogató bűzében kelünk és fekszünk nap mint nap, Szegeden élő kisállat-honfitársainknak egy új, másfajta fenyegetettséggel is szembe kell nézniük:

az egyre pofátlanabb madarakkal.

A Délmagyar riportjából kiderül, hogy szárnyasok támadják meg a kisállatos gazdikat az újszegedi ligetben.

Van egy főkolompos.

Amint észrevesz bennünket, hívni kezdi a társait is. Pillanatok alatt 4-5 szárnyas körbevesz, és izgatottan követik Mállint. Bár még nem támadtak meg, de az is elég ijesztő, ahogy a fejünk felett repkednek" - avatta be az újságírót a hátborzongató részletekbe Nagy Beatrix, aki a görényét szokta vinni a ligetbe sétáltatni. (A görényt hívják Mállinnak.) Aztán nem kellett sokat várni, a görénynek nekiment az egyik madár.

De a ligetben azt beszélik, hogy egyszer egy futó embert is megtámadtak a madarak.

Valószínűleg csókákról van szó – magyarázta Molnár Gyula biológus, ornitológus a lapnak. "Ezek a madarak az embereket már megszokták, de az állatokban ellenséget látnak. A költési időszakban pedig különösen érzékenyek, így talán javasolt nem a környéken sétáltatni ilyenkor a kisállatokat" - mondta a szakértő.