Egy szebb napokat megélt keresztapa bizalmasa a halálos baleset egyik szereplője

"Ricsi a baleset előtt nem sokkal vette át azt a Mercit, amivel később egy másik kocsinak csapódott" - mesélte a férfi egyik ismerőse az Indexnek egy nappal a baleset után.

Mint arról beszámoltunk, hétfőn két autó összeütközött Budapesten. A Dózsa György út és a Kassák Lajos utca kereszteződésében egy Mercedes belehajtott egy Citroenbe, ami így egy buszmegállóba csapódott. A helyszínen elhunyt egy 23 éves fiatalember, a kórházban pedig az egyik sérült, egy 37 éves férfi. Az egyik halálos áldozat a Citroen vezetője.

A Mercedest egy bizonyos M. Richárd vezette, aki ismert figurája az éjszakai életnek. Többször ült már börtönben, egyik vádlottja volt a kecskeméti maffiaper néven elhíresült pernek, amelynek elsőrendű vádlottja az a Radnai László volt, aki később a kilencvenes évek leszámolásos gyilkossági ügyekben zajló perek egyik koronatanújaként is ismertté vált.

Ahogy az a kecskeméti maffiaper irataiból is kiderül, az erős fizikumú M. Richárd irányította azokat a "katonákat", akik a Radnai vezette bűnszervezetnek dolgoztak. Radnai embereként M. Richárd 2004-ben a fekete sereg vezetőjével, Magyar Róberttel is összetűzésbe került, emiatt még lövöldözés is volt az egyik budapesti diszkó előtt. (Magyar Róbertet később tényleges életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.)

A kecskeméti maffiaperben M. Richárdot is elítélték, éveket ült börtönben, de korábban szabadult, mint Radnai, a "keresztapa". Igaz, Radnai is korábban szabadult, mint amennyit papíron le kellett volna ülnie, a köztársasági elnök ugyanis kegyelmet adott neki. Ebben szerepet játszhatott, hogy Radnai vallomást tett azokban a gyilkossági ügyekben, amelyekben Portik Tamás gyanúsított vagy vádlott.

Amikor Radnai is kiszabadult, M. Richárd újra felbukkant a köreiben. Miközben Radnaitól sokan elpártoltak, M. Richárd lojális maradt hozzá. Ezután Radnainak egy olyan autós üzletben lett érdekeltsége, amely Németországból behozott, német rendszámú autókat adott tartós bérletbe, a fővárosban több ilyen autó is futott. Információnk szerint azonban az autók lízingdíját Németországban nem fizették, ami miatt eljárás indult, de nem ez, hanem egy másik büntetőügy okozta Radnai vesztét, aki azt hihette, vallomásáért védelmet kap a hatóságoktól, de elbízta magát.

Miközben szabadlábon volt, folyamatosan gyűjtötték róla a terhelő adatokat, ami miatt később ismét előzetes letartóztatásba került. Úgy tudjuk, a börtönben M. Richárd volt az egyik kapcsolattartója. A mai napig jóban vannak, noha a "keresztapa" időközben mindenét elvesztette. Nem úgy M. Richárd, akinek jól futott a szekér.

M. Richárd bajba kerülhet

Csakhogy most M. Richárd is bajba kerülhet a hétfői baleset miatt. Bár információnk szerint egyelőre csak tanúként hallgatták ki a rendőrök a kórházban ápolt férfit, de ha elkészülnek a szakértői vélemények, akkor könnyen gyanúsított válhat belőle. Feltéve, ha igaz, amit a szemtanúk állítanak, miszerint az általa vezetett Mercedes nagy sebességgel hajtott bele a Citroenbe.

Úgy tudjuk egyébként, hogy a Mercedes nem sokkal később került hozzá, ugyancsak tartós bérletbe. A férfi ugyanis - egyebek mellett - hasonló üzletben utazik, mint korábbi mentora, Radnai, így a társaságában többen jutnak német rendszámú, úgynevezett "flottás" autóhoz.