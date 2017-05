Gyurcsány óriási konteót adott elő Orbán titkos svájci bankszámlájáról

Továbbra sem mutat bizonyítékot Gyurcsány Ferenc azokról az állítólagos papírokról, amelyekkel az oroszok zsarolhatják Orbánt. Ám most elárulta, hogy Orbán titkos svájci bankszámlájára célozgat hetek óta. Hatalmas összeesküvés-elmélet bontakozott ki Kálmán Olga műsorában.

Gyurcsány Ferenc pár nappal ezelőtt meglehetősen furcsa kampányba kezdett Orbán Viktor ellen. A DK elnöke bejelentette, hogy állítólag látott olyan titkos dokumentumokat, amelyek állítólag bizonyítják a Fidesz törvénytelen finanszírozását, és Orbánt ezzel zsarolhatják állítólag az oroszok.

Azért a sok állítólag, mert Gyurcsány Ferenc egyelőre az ég világon semmilyen bizonyítékot nem mutatott be, ami akár csak nyomokban is alátámasztaná a mondatait. A volt miniszterelnök 72 órás ultimátumot is adott a jelenlegi miniszterelnöknek, hogy tisztázza magát. Ám mivel konkrétumok nem hangoztak el, Orbán annyival intézte el a dolgot, hogy "a volt kormányfőnek nem jogi természetű, hanem más jellegű segítségre van szüksége."

Ezúttal viszont nagyon is konkrét dolgokat fogalmazott meg Gyurcsány a HírTV Egyenesen című műsorában hétfő este. A DK elnöke ezúttal sem mutatott papírt, ám Kálmán Olga kérdéseire válaszolgatva kibökte:

Gyurcsány szerint Orbán Viktornak van vagy volt egy titkos svájci bankszámlája.

A DK vezetője a majdnem 20 perces interjúban egy hatalmas konteót, összeesküvés-elméletet adott elő arról, hogy kente meg valaki Orbán Viktort. Megpróbáltuk kihámozni a konkrétabb elemeket a beszélgetésből:

Gyurcsány titkos banki papírokat látott, amelyek szerinte bizonyítanak egy Orbán körüli korrupciós ügyet.

A banki papírok egy európai, illetve egy távol-keleti bankhoz köthetőek. Az egyik bankszámla-kivonat kezdeményezettje Orbán Viktor.

A kérdésre, hogy svájci és szingapúri kivonatokról van szó, Gyurcsány azt mondta, "jó felé tapogat".

Több tranzakcióról van szó, amelyek pontos összegét nem árulta el Gyurcsány, de forintra átszámítva 100 millió és 1 milliárd forint közötti összegről van szó.

Gyurcsány a kérdésre, hogy Orbánnak svájci bankszámlája van-e, azt mondta, "van vagy volt", nem tudja, létezik-e még.

A számlákról a szóbeli tájékoztatást ("sok évvel korábban") Gyurcsány egy orosz politikustól kapta, a kérdésre, hogy Putyin elnökről van-e szó, Gyurcsány azt mondta: "nem mondtam, vagy igen vagy nem".

A mostani közvetítővel, aki megmutatta neki a dokumentumokat, eddig kétszer találkozott, de most jelezte, hogy Gyurcsány ne aggódjon, hamarosan jelentkezni fog.

Gyurcsány feltételezi, hogy sok pénzt kérnek a dokumentumért, de a volt miniszterelnöknek ez minden pénzt megér, ki fogja fizetnie, hiszen az "országnak sok mindent megér".

A fentieket egy mondatban úgy összegezhetnénk, hogy Gyurcsány szerint valaki egy távol-keleti bankon keresztül 100 milliókat utalt Orbán titkos svájci bankszámlájára, és erről Putyin vagy nem Putyin szólt Gyurcsánynak évekkel ezelőtt.

Mivel elég súlyos korrupciós váddal illette Gyurcsány Orbánt, megkérdeztük a miniszterelnököt is kíván-e bármit is reagálni az állításokra. Egyelőre nem kaptunk választ.