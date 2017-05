Öt év után egy másik gyilkosságot is beismert a kiskunhalasi gyilkos

Ahogy azt tavaly júliusban mi is megírtuk, öt évvel a gyilkosság után kapták el a rendőrök a 60 éves S. Mihályt, aki 2011 őszén megölte munkatársát, egy 62 éves kiskunhalasi férfit. A Police.hu híre szerint az előzetes letartóztatásban lévő férfi most egy másik gyilkosságot is beismert, 2012 májusában meggyilkolt egy 55 éves nőt is Kiskunhalason, a Rekettye pusztában.

A nő holttestének öt évvel ezelőtti megtalálása után elvégzett szakértői vizsgálat azt állapította meg, hogy a nő közlekedési baleset áldozata lett, azonban a nyomozás nem vezetett eredményre. Amikor tavaly júliusban elfogták S. Mihályt, a rendőrök újra elővették a megoldatlan ügyet, mivel az nem messze történt S. Mihály lakóhelyétől, a Bogárzó-pusztától.

A nyomozás kiderítette, hogy a férfi 2012. május 19-én késő este egy dűlőút melletti erdőben várta az asszonyt. Kezeire kesztyűt, cipőjére ruhadarabokat húzott és a magával vitt kalapácsot is ruhával burkolta be, majd odalépett a biciklit toló nőhöz, akit a szerszámmal többször fejbevágott. Miután az 55 éves nő meghalt, S. Mihály a holttestet az út szélére húzta. A férfi a második gyilkosságot is beismerte.

A rendőrök befejezték a nyomozást, az iratokat pedig vádemelési javaslattal továbbküldik a megyei főügyészségnek.