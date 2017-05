Új helyre költözhet a Közlekedési Múzeum

Egyre valószínűbb, hogy a Közlekedési Múzeum kiállítási tárgyainak jelentős része új helyre kerül, az eredeti helyszínre csak a gyűjtemény kisebbik részét viszik vissza, írja a 24.hu.

A lap információi szerint már hónapok óta folyik az ötletelés, hogyan alakítsák át a Liget-projekt egyik legdrágább elemének eddig érvényes koncepcióját, miután felvetődött, hogy mégsem építik meg az épület összes, föld alá tervezett szintjét. Az eddigi verzió szerint négy szint mélyen több mint 30 ezer négyzetméteres teret alakítottak volna ki, amiben egy 350 férőhelyes nyilvános mélygarázs is helyet kapna.

Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár kedden az M1 Ma Reggel című műsorában a 2017-es költségvetés kulturális kiadásiról beszélve megemlítette, hogy a Közlekedési Múzeum mellé

valószínűleg beiktatnak egy új objektumot is.

A 24.hu szerint a múzeum kiegészítéséhez olyan helyet keresnek, ahol a nagyobb teret igénylő kiállítási tárgyakat, így a buszokat, mozdonyokat, repülőket el lehet helyezni. Eddig ezt a Múzeum egyik föld alatti szintjére tervezték, de ott fizikailag szinte lehetetlennek tűnt az akár 100 tonnás mozdonyok elhelyezése, esetleges cseréje.

A tavaly lebontott régi épület nagyjából 5 ezer négyzetméteres kiállítási területet biztosított a gyűjteménynek. Ha elmarad vagy csökken a föld alatti bővítés,

az intézmény gyűjteményének új helyet kell keresnie,

erre utalhatott Hoppál Péter. Mivel azonban közvetlenül mellé, az amúgy is túlzottan beépített Városligetbe már nem tudják bezsúfolni az új épülelet, ez azt jelentheti, hogy az valahol máshol épülhet fel. Korábban több ilyen barnamezős terület is szóba került, a Liget projekt ellenzői is tettek hasonló javaslatot.

A sokat támadott Liget projekt keretében eredetileg a múzeumot kívülről a régivel megegyező módon építették volna újra, belül viszont nagyobb terekkel számoltak a tervezők. Később ez a koncepció változott, főleg a kiállítandó tárgyak mennyisége miatt mindenképp bővíteni kellett a helyszínt. Mivel azonban azonban azt elvetették, hogy máshova költözzön a múzeum, és a helyszín miatt felfelé nem tudtak terjeszkedni, így maradt a föld alatti 4 szint terve. Erre már az eredeti költségek több mint dupláját szánták, tavaly év végén Vitézy Dávid igazgató 15,6 milliárd forintot említett. A Városliget Zrt. 2017 első negyedévére ígérte a Közlekedési Múzeum végleges terveinek bemutatását, ez azonban azóta sem történt meg.

A végleges tervekkel, összegekkel és az új objektummal kapcsolatban kérdéseinket elküldtük Vitézy Dávidnak, a Városliget Zrt.-nek és az EMMI-nek is, válaszaikkal frissítjük cikkünket.