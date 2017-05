Botka László visszaadná a 13. havi nyugdíjat

Bár még majdnem egy év van a választásokig, Botka László heves ígérgetésbe kezdett. A nyugdíjasoknak most rengeteg juttatást ígért, például a 13. havi nyugdíjat is. Ami azért érzékeny pont a szocialistáknak, hiszen az Medgyessy-kormány által bevezetett pluszjuttatást 2009-ben a válság miatt épp az MSZP-s képviselők szavazataival, például Botka László voksával vonták vissza.

Botka László valóban tövig nyomja a gázpedált az MSZP balra fordításában. Az MSZP miniszterelnök-jelöltje ugyanis heves ígérgetésbe kezdett az országos nyugdíjas parlament szerdai rendezvényén.

Botka László arról beszélt, hogy 2010 után a kormányon lévők „nemhogy visszaadták a 13. havi nyugdíjat, hanem elvettek még egyet”.

Mi vissza fogjuk adni a 13. havi nyugdíjat

– mondta Botka, majd megígérte, hogy visszatérnek az úgynevezett svájci indexáláshoz is. A svájci indexálás lényege nagyon röviden, hogy az éves nyugdíjemelésnél a várható nominális béremelkedés felét és az infláció felét veszik alapul.

Botka a nyugdíjasoknak elég sok juttatást ígért:

a 13. havi nyugdíj visszaadását tehát;

az egészségügyi és a gyógyszerellátás rendszerének teljes újragondolását;

az öregségi nyugdíjminimum megduplázását;

a 100 ezer forint alatti juttatások esetében „érdemi korrekciót”,

„biztonságot nyújtó rokkantnyugdíjat”,

és a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségének megteremtését.

Botka László arról beszélt, hogy Magyarországon az elégedetlenség egyre nagyobb, az emberek mind kiszolgáltatottabbak a rendszernek. Sokan egyre kevésbé bíznak abban, hogy a mai politikusok megoldást adnak problémáikra, ám éppen az idősek azok, akik kisebb arányban mondanak le a változtatás igényéről – mondta az MTI tudósítása szerint.

„Milliók küzdenek mindennapi megélhetési problémákkal, százezer ember nyugdíja alig ötvenezer forint vagy ennél is kevesebb, az idősek felének juttatása pedig százezer forint alatt marad” – sorolta Botka, aki ebből azt a következtetést vonta le, hogy Magyarországon ma egymilliónál több nyugdíjas él szegénységben.

„Ez így nem mehet tovább. Elfogadhatatlan, hogy az állam nem nyújt segítséget azoknak, akik egy életen át kemény munkával keresték meg a kenyerüket” – jelentette ki Botka László, elfogadhatatlannak nevezve, hogy a nyugdíjminimum kilenc éve 28 500 forint, miközben Szlovákiában harminc év munka után, átszámítva 80 ezer forint ez az összeg.

Épp az MSZP törölte el a 13. havi nyugdíjat

A 13. havi nyugdíj ígérete ugyanakkor elég forró téma egy MSZP-s politikus szájából, hiszen 2009-ben épp az MSZP-frakció törölte el ezt a juttatást a világgazdasági válság miatt szükséges megszorító intézkedésekre hivatkozva. Ekkor képviselő volt Botka László, aki maga is megszavazta a 13. havi nyugdíj eltörlését.

Pár napja a 13. havi nyugdíj Orbán Viktor Bözsi nénis videója miatt került a nagypolitika napirendjére. Orbán és Bözsi néni beszélgetésében ugyanis az hangzott el, hogy Gyurcsány vette el a 13. havi nyugdíjat, ami ellen a volt miniszterelnök tiltakozott.

Valójában a Gyurcsány-kormány hivatali ideje alatt terjesztették be a javaslatot, majd már Bajnai Gordon kormányzása alatt szavazta meg az MSZP és az SZDSZ. A 13. havi nyugdíj, amelyet az MSZP vezetett be Medgyessy Péter idején, 2009. július 1-jével szűnt meg.

Mit lép a Fidesz? Gyurcsányék már léptek

A 13. havi nyugdíj ígéretével az MSZP visszatér a 2002-es választási kampányhoz, ekkor ígérte ugyanis a párt ezt a nyugdíjas választóknak. Medgyessy Péter kormányra kerülve be is tartotta az ígéretét. A Fidesz akkor nem ment bele a nyugdíjasoknak szóló ígérgetéslicitbe, de 2006-ra már 14. havi nyugdíjat ígért a mostani kormánypárt.

Orbánnak ezzel sem sikerült győznie akkor, majd 2010-ben kormányon nem vette elő az ígéretet. Sőt, a nyugdíjakat Orbán a már említett svájci indexálás helyett kizárólag az inflációhoz kötötte – ami kevésbé előnyös a nyugdíjasoknak. Kérdés, ezek után mit lép nyugdíjügyben a Fidesz.

A DK már rámozdult a témára. Vadai Ágnes alelnök szerda délelőtti közleményében azt írta: a DK 2018-tól a Sokak Magyarországa program szerint bevezetné a kétpillérű nyugdíjrendszert, hogy „mindenkinek járjon alapnyugdíj állampolgári jogon és mindenkinek, aki dolgozik, legyen egy egyéni számlája is. A DK ezek után bevezetné a Nyugdíj Extrát is, hogy gazdasági növekedés esetén a nyugdíjasok is részesüljenek a növekedésből.”