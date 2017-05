Ha ez igaz, ezután csak kórházakat építenek Budapesten

Sokak figyelmét elkerülte, de április végén megjelent egy olyan kormányrendelet, amely kiemelt beruházássá minősíti a budapesti kórházak felújítását. Az Egészséges Budapest Program alapján 24 helyen indulnak meg fejlesztések az elkövetkező években. Ugyan az erről szóló koncepciót a kormány még el sem fogadta, ez az első konkrét jele annak, hogy megkezdődhetnek az átalakítások.

A kormányrendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a kórházfejlesztéseket. Meggyorsítja a hatósági ügyek intézését, amelyek nemcsak az új kórházépületekre vonatkoznak, hanem az ezekhez kapcsolódó útépítési, közműfejlesztési munkákra is. A rendelet a szakhatósági eljárások ügyintézési határidejét 8 vagy 15 napban határozza meg. Azt is tartalmazza, hogy az építkezésekkel kapcsolatban "településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni", és "településképi bejelentési eljárásnak" sincs helye.

A rendelet összesen 24 kórház fejlesztéséről ír. A budapesti egészségügyi rendszer teljes átszervezéséről már írtunk korábban. A százmilliárdokat megmozgató budapesti egészségügyi átszervezés lényege, hogy

lesz három nagy kórházi centrum

Dél-Budán "új komplex, szuperkórházat" építenek. A helyszín az M1-M7-es autópálya közös szakasza mellett fekvő, Dobogó nevű területen lesz. Dél-Pesten centrummá alakul az Egyesített Szent István és Szent László Kórház (ESZSZK) és a közelében lévő Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet. Teljesen új kórházi tömböt építenek itt. Később más osztályok mellett ide költözik a Fiumei úti Baleseti Központ. Észak Pesten tovább bővítik a Honvédkórházat. Ezt is új épületszárnnyal bővítik, ahová a Podmaniczky úti volt MÁV-kórház osztályai költöznek. A centrumba helikopterleszállót és parkolóházat is építenek.

A nagy centrumok a vidéki megyei kórházakhoz vagy egyetemi klinikákhoz hasonlóan az ellátás legmagasabb szintjét képviselik. Az év 365 napján 0-24 órában adnak sürgősségi ügyeletet. Az egyéb feladatokat a hozzájuk csatlakozó társkórházak látják el, amelyek tehermentesítik is a nagy központokat. Ezekben a kórházakban is komoly fejlesztések indulnak: a rendelet szerint a legtöbbnél orvostechnikai és informatikai fejlesztések, energetikai felújítások kezdődnek, sok helyen pedig új épületek vagy épületszárnyak épülnek.

A kormányrendeletben foglaltakat térképen ábrázoltuk. Vigye a kurzort az egyes kórházakra, majd elolvashatja, milyen fejlesztéseket terveznek ott.

A tervek szerint helikopterleszállót építenek a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban is, amely szintén új tömbépületekkel bővül. Új épületet terveznek a (Tétényi úti) Szent Imre-kórházban, az Uzsoki utcai Kórházban, a Péterfy-kórházban, az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézetben és az Amerikai úti Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben is.

A koncepció az agglomeráció településeit is érinti: összesen több mint 4 millió ember ellátásáról van szó. A rendelet szerint új belgyógyászati szárnyat emelnek a ceglédi Toldy Ferenc Kórházban, új tömbbel bővül a kistarcsai Flór Ferenc Kórház, a váci Jávorszky Ödön Kórházban pedig új járóbeteg szakrendelő lesz.

A kormányrendelet szerint a Szent János-kórház leromlott épületeit is felújítanák. Az már korábban tudható volt, hogy innen az orvosok és a műszerek egy része az új dél-budai szuperkórházba, másik részük a szomszédos Kútvölgyi Klinikai Tömbbe települne át. Itt épülne meg a XII. kerület új szakrendelője is. Felújítanák az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI) műemléki épületeit is, ahol egy egészségturizmusra szakosodott új tömböt emelnek.

Úgy tudjuk, az átalakításokat nagyrészt hazai forrásból kell megvalósítani. A fejlettnek számító Közép-Magyarország régió ugyanis az EU szerint nem szorult felzárkóztatásra, így egészségügyi fejlesztésre alig kapott uniós forrást. A kórházak átalakításának költségét Cserháti Péter miniszteri biztos az Infórádiónak múlt héten adott interjújában kb. 600 milliárd forintra becsülte. Ebben az építkezések mellett benne vannak a Semmelweis Egyetem és klinikáinak fejlesztési költségei is, a szükséges közlekedési átalakításoké azonban nem. Az új kórházi struktúra teljesen 2025-ig épülne ki.

Az átalakítások hátteréről, buktatóiról, ellentmondásairól hamarosan részletes elemezésben számolunk be az Indexen.