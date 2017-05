Újra gyűjthetnek a kamupártok 2018-ban

Miután a 2014-es választásokon kamupártok több mint 300 millió forintos támogatást zsebeltek be, az Állami Számvevőszék feljelentette ezeket. A NAV nyomozása már majdnem mindent felgöngyölített az ügyben, de az ügyészség most mégis lezárta. Így a 2018-as választásokon nem lesz jogi akadálya, hogy kampánytámogatást gyűjtsön be bármilyen kamupárt, amik sokszor megtévesztő néven futnak.