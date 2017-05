Hirtelen mindenki meg akarja menteni a Budapest Parkot

Vasárnap még úgy tűnt, hogy egy ferencvárosi MSZP-s javaslatára a helyi Fidesz támogatásával parkolóvá alakíthatják a Budapest Parkot. Ám egy nap alatt kiderült: nincs tervben, és már senki nem is akarja, hogy a szórakozóhelyből P+R parkoló legyen. A Budapest Parkért összeállt az MSZP-Fidesz-Tarlós-Németh-Horváth-Jobbik-LMP-Párbeszéd koalíció.

Vasárnap még arról tudtunk beszámolni, hogy egy MSZP-s ferencvárosi képviselő felvetésére a IX. kerületi fideszes polgármester elképzelhetőnek tartotta, hogy a Soroksári úton lévő Budapest Park szórakozóhelyből P+R parkolót csináljanak. Hétfőn viszont alaposan eltávolodott mindkét szereplő az eredeti álláspontjától, és hirtelen mindenki a szórakozás nagy támogatója lett, és értetlenkedni kezdett, hogy is épülhetne parkoló a Budapest Park helyén.

Vagyis a hétfő esti helyzetet úgy összegezhetjük, hogy a Budapest Park megmaradását a Fidesz és az MSZP is támogatja, és erre olyan politikai nagyágyúk jelentik a biztosítékot, mint Németh Szilárd alelnök, Tarlós István főpolgármester, illetve a másik oldalról Ujhelyi István MSZP-alelnök. Erre a ferencvárosi fideszesek és MSZP-sek is azt nyilatkozták, hogy szó sem lehet a park bezárásáról.

Most pedig nézzük időrendben a hétfői reakciókat az ügyere.

Az MSZP számára a Budapest Park érték lett

"A Budapest Park megmarad" – jelentette ki hétfő délutáni sajtótájékoztatóján az MSZP-s Horváth Csaba, miután az Index megírta, hogy bezárathatják az öt éve működő koncerthelyszínt.

Pál Tibor szocialista önkormányzati képviselő a Budapest Park előtt tartott délutáni sajtótájékoztatón szintén arról beszélt, hogy nincsen arról szó, hogy a szórakozóhely helyén P+R parkoló épüljön.

Számunkra a Budapest Park érték

– fogalmazott Pál, aki szerint a felvetése arra irányult, hogyan tovább, miután kiderült, hogy 2024-ben nem lesz olimpia Budapesten.

Ehhez képest egy 2015. október 15-én tartott ülés jegyzőkönyve úgy idézi a politikust: "Ezen ügy kapcsán javaslom, hogy kérjük fel Polgármester urat – aki fővárosi képviselő is -, hogy a 2016. évben érje el, hogy a Budapest Park P+R parkolóként működjön, mert ez Ferencvárosnak sokkal többet segít, mint 20 darab kerékpár rögzítése az Ecseri úti metrónál." Pál ezzel kapcsolatban azt mondta, már akkor is arról akart párbeszédet kezdeményezni, hogyan lehetne a területet hasznosítani, abban az időszakban, amely alatt a koncerthelyszín zárva tart.

Horváth megjegyezte, hogy Budapestnek több tízezres lemaradása van a P+R parkolóhelyek számát illetően, az autósoknak pedig jogos igénye, hogy közlekedni tudjanak, a közelben található Tesco, OBI és Lurdy ház parkolói pedig elsősorban a vásárlóknak vannak fenntartva. "A Budapest Park sokkal többet ér annál, hogy egy legyen a P+R parkolók sorában" – mondta, majd arról beszélt, hogy kezdeményezni fogja, hogy a Budapest Parkot vegyék ki a potenciális parkolók sorából.

Tarlós: Nem is szerepel a terület a listán

Ez utóbbira nem lesz szükség, ugyanis a potenciális parkolók listáján nem szerepel a Budapest Park. Ezt Tarlós István főpolgármester mondta az Indexnek.

Nem is terveztünk arra a területre P+R parkolót, a helyszín nem szerepel a parkolókat felsoroló listánkon

- mondta Tarlós, aki azt mondta, a sajtóból értesült a mostani vitáról. De megerősítette, hogy "nem akarjuk molesztálni a fiatalokat", és nem kívánják elvenni tőlük a Budapest Parkot. Korábban tényleg voltak tervek a hídfő térségében, de a terület kulturális célú hasznosítása miatt azok kikerültek a programból. Horváth Csaba nyilatkozatát úgy kommentálta: örömteli, hogy az MSZP mindent megtesz, hogy ne valósulhasson meg egy eredetileg MSZP-s javaslat.

Németh Szilárd: Tiltakozom

Németh Szilárd Fidesz-alelönök is beszállt az ügybe, és védelmébe vette a Budapest Parkot. "Én ezzel cseppet sem értek egyet, ha úgy tetszik, tiltakozom és a lehatározottabban kiállok a BP továbbműködése mellett!" – írta a Facebook-oldalán .

"Végső soron a bezárás nem lenne más, mint rosszindulatú merénylet a fiatalok ellen" - értékelte Németh, aki beszélt telefonon erről Tarlóssal és Bácskai János fideszes polgármesterrel is. "A főpolgármester és a polgármester hasonlóan vélekednek, mint én. Nem lesz parkoló, szoci kacsa vagy provokáció az egész! Minden marad a régiben" - nyugtatott meg mindenkit Németh.

Ferencvárosi polgármester: Nincs hatáskör, és szándék sincs

Ezek után nem is meglepő, hogy a ferencvárosi polgármesteri hivatal is visszakozott, közleményük szerint a fideszes polgármesternek, Bácskai Jánosnak sem hatásköre nincs, sem szándékában nem áll a Budapest Park helyett P+R parkolót létesíteni. 2015 októberében ugyanakkor a már idézett jegyzőkönyv szerint még úgy fogalmazott: "Azon leszek, hogy minél előbb parkolási övezet legyen a Budapest Park területén, még ha ez a fiatalság rovására is lenne."

A Jobbik, az LMP és a Párbeszéd is rárepült

A Budspest Park-ügyre a többi párt is reagált, és mindenki kiállt a Budapest Park mellett.

Béres András, a Párbeszéd Magyarországért politikusa délután a Budapest Parknál épp az MSZP-től vette át a mikrofont, és kijelentette: örül, hogy ez a botrány még idejében kipattant, így megakadályozhatóvá vált a koncerthelyszín ellehetetlenítése. "A Fidesz fiatalok százainak jövőjét vette már el" – mondta, azt azonban ő is elismerte, hogy a fővárosnak súlyos lemaradásai vannak a P+R parkolóhelyek kialakításában.

"Ipari mennyiségű hazudozás" – összegezte az elhangzottakat még a helyszínen Csárdi Antal, az LMP fővárosi képviselője, aki leszögezte: meg kell védeni a Budapest Parkot. Csárdi szerint Horváth és Pál csak a botrány miatt visszakozott a sajtótájékoztatón, a terület pedig egyértelműen alkalmatlan arra, hogy itt P+R parkoló épüljön. Arról is beszélt, hogy a Fidesz és az MSZP, különösen a kilencedik kerületben, kézen fogva, együttműködve követi az MSZMP politikáját. Ezután arra szólított fel: ne hagyjuk, hogy hülyének nézzenek minket, különben

ez a két párt a vécén fogja lehúzni Magyarországot.

A dolgohoz a Jobbik is hozzászólt. Farkas Gergely, országgyűlési képviselő, Jobbik Ifjúsági Tagozatának elnöke a közleményében azt írta, hogy felháborítónak tartja a tervezetet. "Ez a lépés is remekül példázza ezen két párt fiatalokkal kapcsolatos politikáját, hiszen sosem volt számukra szempont, hogy az ifjúságért tegyenek és az ő érdeküket szem előtt tartsák. A Jobbik szerint a Budapest Park azon közkedvelt szórakozóhelyek egyike, ahol az ifjúság biztonságos és kulturált körülmények között tud szórakozni." - írta Farkas.

Ám most már a jelek szerint mindenki megnyugodhat, hiszen a Budapest Parkért összeállt az MSZP-Fidesz-Tarlós-Németh-Horváth-Jobbik-LMP-Párbeszéd koalíció.