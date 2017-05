Fel vannak háborodva a buszbaleset áldozatainak szülei

„Email-közösséget alkottunk, és rendszeresen találkozunk is a gimnáziumban tanuló áldozatok szüleivel. Nagyon rosszul érint mindenkit, hogy a Külügyminisztérium gyakorlatilag nem tart velünk semmilyen kapcsolatot, és a folyamatban lévő eljárásra hivatkozva el vagyunk zárva minden információtól.

Én annyit szerettem volna, hogy adják ki a kislányom boncolási jegyzőkönyvét, de a mai napig még betekintésre sem volt lehetőségem. Pedig megnyugvás lenne, ha tudhatnám, mi történt vele pontosan.

A kislányom Eszti és társai balesetével kapcsolatban sok méltánytalan és érthetetlen dolog történt az elmúlt négy hónap alatt, mind a hozzátartozók felé, mind a felelősség vállalás, illetve inkább a felelősség nem vállalására irányulóan” - mondja az Indexnek Szendrei Móni.

A szülőket az is felháborítja, hogy az iskolát fenntartó Klebelsberg Központ úgy látja, nem iskolai rendezvény volt a sítábor. „Az iskolából tudtuk meg, hogy van ilyen lehetőség, onnan hozták haza a szórólapokat, már negyedik alkalommal mentek Dél-Franciaországba a gyerekek. Az iskolában fizettük be a pénzt euróban, a tanárok szedték be a pénzt, befizettük ott a szállást, a síoktatást is, sőt, még biztosítást is kötöttek a gyerekeknek. Mi ez, ha nem iskolai rendezvény?” – teszi fel a kérdést Szendrei Móni, mindezt arra reagálva, hogy május elején Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere azt mondta, hogy a veronai buszbaleset nem iskolai rendezvény keretében következett be, ezért az intézményfenntartó Klebelsberg Központ nem tud fellépni a károsultak nevében.

A szülők ismeretei szerint 1,7 milliárd keretösszeg áll a busztársaság biztosítójának rendelkezésére a káreseményt illetően.

Az olaszországi Verona közelében január 20-án éjjel szenvedett balesetet egy autóbusz, amelyen többségben fiatalok, a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, valamint volt diákok, tanárok, szülők is utaztak. A szerencsétlenségben tizenhatan meghaltak, huszonhatan megsérültek.

Megkértük a Külügyminisztériumot és a Klebelsberg Központot is, hogy reagáljanak a szülők felháborodására, amint válaszoltak, frissítjük a cikket.