Ritka szerencsétlenül indulnak a budapesti szuperkórházak

Ezeket a példákat nem mi találtuk ki, de elég látványosan jelzik, milyen összecsapott, toldott-foldott jelenleg a budapesti kórházi rendszerünk. Két kormányzati ciklus telt el úgy, hogy a torz budapesti egészségügyi rendszerrel nem kezdtek semmit. Ez pedig nemcsak a gyenge örökség és a szerencsétlen központi szervezés kérdése, hanem a finanszírozásé is.

Budapesten és az agglomerációban nagyjából 4 millió ember él, és használja a fővárosi kórházakat. Mivel viszont egyedül Budapest nem számított fejletlenebb konvergenciarégiónak, így alig kapott uniós forrást az egészségügy fejlesztésére. Miközben vidéken közel 500 milliárd forintból fejlesztették a kórházakat.

A szakma abban régóta egyetértett, hogy Buda (és egész Budapest) egészségügyi ellátása fejlesztésre szorul. A bonyolult ellátási és közlekedési viszonyok miatt kialakult gordiuszi csomó átvágására soha nem volt valóságtól elrugaszkodott ötlet egy vadonatúj kórház felépítése.

Budán ugyanis egyelőre nincs olyan modern, mindennel felszerelt sürgősségi központ, ahol a súlyos (politraumatizált) sérülteket gyorsan és szakszerűen el tudják látni. A „sokszakmásság” (idegsebészet, mellkassebészet, ortopédia, szájsebészet, szemészet, fül-orr-gégészet stb.) azért fontos, hogy a bonyolult sérülteket ne kelljen ide-oda szállítgatni a kórházak között.

Azt is hozzá kell tenni, hogy egy nagy kórházat nem lehet csak úgy lerakni, és várni, hogy innentől minden jobb legyen. Párhuzamosan hozzá kell igazítani az összes környező kórház és szakrendelő feladatait, kapacitását, de még a helyüket is, különben elképzelhetetlenül drágán oldjuk meg, és még kevésbé hatékonyan az egészségügyi ellátást. (Ha mélyebben érdekli, hogyan működnek nálunk a kórházak, itt még utánaolvashat.)

Ezen felül egy ilyen modern központba érdemes lehet tenni még néhány specializáltabb ellátástípust, amiket hatékony lehet koncentrálni nagyobb régiókban: például ha kevesebb, de jobban felszerelt, több tudást felhalmozó központokban végzik mondjuk a szívműtéteket vagy kezelik a daganatos betegeket. Ezeken a helyeken gyakorlottabb orvosok jobb gépekkel, jobb kihasználtsággal és leginkább sokkal jobb gyógyítási eredményekkel kezelhetik a betegeket.

A Fidesz-KDNP képviselőcsoportja még 2015 februárjában kihelyezett ülést tartott Mezőkövesden. Ekkor még nem indult el a kampány a menekültválság miatt. A főbb témák akkoriban azok voltak, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást akar indítani a magyar kormány ellen a reklámadó miatt, indul a nemzeti közműszolgáltató, és egyelőre nem döntöttek a kilencosztályos iskola bevezetéséről. Ebben a környezetben teljesen váratlan, inkább

hogy "budapesti képviselők javaslatára" a frakció egy új budapesti kórház építését javasolja Budán. Az akkor még "akár több tízmilliárd forintos" beruházásként emlegetett szuperkórház ügye, és a hozzá kapcsolódó átszervezés viszont elég lassan haladt, még akkor is, ha elég nyilvánvalóan szükség volt rá.

Új kórház elég régóta kellett volna a fővárosba, legfőképp Budára. Ehhez először is megfelelő helyszínre volt szükség. A kerületi polgármesterek a bejelentés után azonnal elkezdtek lobbizni. Szinte mindenki magának akart egy politikailag jól eladható, ráadásul költségvetési pénzből épülő nagy kórházat.

Így felmerült, hogy:

Hűtötték is a kedélyeket

A nagy keresésben egyébként Ónódi-Szűcs Zoltán államtitkár el is bizonytalanodhatott tavaly, kissé homályosan bemondta, hogy igazából talán nem is kell új nagy kórház. De azt még ő is elismerte, hogy bármi is épül, a legfontosabb szempont a jó megközelíthetőség kell, hogy legyen.