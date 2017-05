Balog Zoltán nagyon kiakadt az Index videóján

Balog Zoltán: „Ön a tegnapi napon méltatlan és méltánytalan akciót folytatott ellenem, melyet egy manipulált riportban tett közzé, s ebbe belekeverte munkatársaimat is.”

Nem ön ellen folytattam méltánytalan akciót, hanem azt tettem, ami egy újságíró dolga: elmentem egy rendezvényre, hogy személyesen kérdéseket tegyek fel Önnek, ha már másképpen nehéz. A riportban azt mutattuk be, ami hétfőn délelőtt 10 és 12 óra között történt. Ennek munkatársai is részesei voltak.

Balog Zoltán: „A rendezvényre Ön – minden más stábbal és újságíróval ellentétben – nem akkreditáltatta magát, azon nem vett részt, ott előre nem egyeztetett módon lépett velem kapcsolatba.”

A Nemzeti Pedagógus Kar konferenciájáról először pénteken adott hírt az MTI. Ebben semmilyen regisztrációs előírás nem szerepelt. Később ez módosult, ezért hétfőn reggel felhívtam az eseménytükörben megadott kontaktot, a konferenciát szervező Nemzeti Pedagógus Kar főtitkárát. Elmondtam neki, hogy szeretnénk elmenni az eseményre. Ő azt válaszolta: a konferencia a sajtó számára teljesen nyitott, nem kell regisztrálni, szeretettel látnak minket. A konferencia első részére beültem, végighallgattam az ön beszédének nagy részét is. A hangot a telefonommal rögzítettem is, hogy ha elhangzik valami érdemi információ, ezt később le tudjam írni.

Ön közszereplő, egy nagy területért felelős miniszter. Miniszterként nem csak a gyakran emlegetett főnökének tartozik felelősséggel, az állampolgárok felé is van beszámolási és tájékoztatási kötelezettsége a munkájáról. Számíthat arra, hogy a köz tájékoztatását végző médiumok újságírói önnel bizony előre nem egyeztetett módon is megpróbálnak kapcsolatba lépni. A konferencia elején odaléptem önhöz, az Index újságírójaként mutatkoztam be, és megkérdeztem: válaszolna-e a kérdéseinkre. Így szoktak emberek előre nem egyeztetett módon kapcsolatba lépni egymással.

Balog Zoltán: „Én mégis készséggel álltam rendelkezésére – megérkezésemkor annyit kértem Öntől, hogy a rendezvény után történhessen meg az interjú.”

Ez így történt, ahogy a videónkon is látható.

Balog Zoltán: „Ennek ellenére a rendezvényen való részvétel helyett azon megbízás teljesítésével töltötte idejét, hogy munkatársaimat, akik jóhiszeműen és segítőkészen megfelelő interjúhelyszínt kerestek, – rejtett kamerával! – megfigyelje, hogy azután ebben a manipulált riportban megalázó módon, a beleegyezésük nélkül mutassák be tevékenységüket. Ezt munkatársaim nevében, akik velem ellentétben nem közszereplők, kikérem magunknak.”

Csak két megbízást teljesítettem ezen a hétfői délelőttön. Az Index olvasóitól kapott megbízást, akik szeretnének tájékozódni közéleti ügyekben, és a szerkesztőmét, aki arra kért, kérdezzem meg önt a CEU-ügyben ezen a hétfő délelőttön. Munkatársai jóhiszeműségével kapcsolatban engedje meg, hogy részletesen leírjam, mi hogy láttuk a történteket. Az épület előtt vártunk a napon. Először odajött hozzánk egy vendéglátóipari szakközépiskolás tinédzser (vagy valaki odaküldte?), aki hosztesz volt a konferencián. A 16 éves forma lány csak annyit kérdezett, hogy mi jöttünk-e az Indextől. Igen, válaszoltuk neki. Megköszönte a választ, majd elment. Álltunk tovább a napon. Odajött hozzánk az ön egyik sajtósa. Bemutatkozunk. Megkérdezte, mit szeretnénk. Elmondtuk, önre várunk, mert a konferencia elején már megpróbáltuk megkérdezni önt, és ön azt ígérte: majd a konferencia után nyilatkozik nekünk. Azt külön nyomatékosítottam neki, hogy ezt az ígéretét rögzítette a kameránk is, így joggal számítunk arra, hogy majd nyilatkozik nekünk. A sajtós elment, mi vártunk tovább a napon. Ezután arra lettünk figyelmesek, hogy az ön sajtósai ki-be járnak az épületből, és az önre váró autó sofőrjével beszélnek, egyeztetnek. Mi vártunk tovább önre a napon. Egy idő után ismét odajött hozzánk a sajtósa. Ezúttal azt kérdezte: miről szeretnénk kérdezni önt. Nem mintha ez rá tartozna, de nagyon udvariasan elmondtam neki, hogy a CEU-ügyről, mert más módon nem tudjuk megszólaltatni önt. A sajtós elment, mi vártunk tovább önre a napon. Az ön szolgálati autója közben furcsa manőverekbe kezdett: orrával hol az épület Duna felőli, hol az épület park felőli kijárata felé állt. Már előbb gyanússá váltak számunkra ezek az elterelő hadműveletek, ezért úgy döntöttünk: az események dokumentálása érdekében rögzítjük ezeket is. Nem használtunk rejtett kamerát. A kollégám a telefonjával vette fel ezeket a részeket. Miután sajtósai személyiségi jogait semmiképpen sem akartuk sérteni, az arcukat szándékosan nem mutattuk, és a nevüket sem írtuk ki. Ismét odajött hozzánk a sajtósa. Azt kérte, hogy menjünk az épület park felőli bejáratához az árnyékba, hogy önnek majd ne kelljen hunyorognia az interjú közben. Itt vártunk tovább önre az árnyékban. Nem mondanám, hogy meglepett, amikor az ön autója végül váratlanul az épület másik kijárata felé indult el, mint ahová a sajtósa állított minket. Futnunk kellett, de odaértünk. Örömmel vettük, hogy nyilatkozott nekünk, ahogy megígérte.

Balog Zoltán: „A Nemzeti Pedagógus Kar szakmai konferenciája a magyar köznevelés jövőjéről szólt, s egyáltalán nem lep meg, hogy utólag Ön erről egyetlen sorban sem tudósított. Ehelyett Önt csak a CEU ügye érdekelte, amelyről nap mint nap nyilatkoznak a kormány illetékesei, amint azt én is tettem már több alkalommal.”

Remélem, t udja, hogy az olvasóinkat sokszor egészen más érdekli, mint amit a kormány kommunikál. Minket jelen esetben nem a konferencia érdekelt, hanem az ön nyilatkozata a CEU-ügyről. Talán azt is belátja, hogy a míg önre vártunk kint, nem tudtunk egyszerre bent is lenni a konferencián. Az Index nem közszolgálati médium, amelynek minden kormányzati megmozdulásról kötelezően be kell számolnia. Bízom benne, hogy a jelentős nézettségű közszolgálati csatornák megfelelően tájékoztatták nézőiket a konferencián elhangzottakról.

Balog Zoltán: „Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hetente több sajtótájékoztatóra hívja meg a média képviselőit, Önökkel egyetemben. Itt minden feltett kérdésre válaszolunk. Mi az értelme ezek után annak a hajtóvadászatnak, amellyel egyéb munkájuk végzése közben veszik üldözőbe a kipécézett politikusokat?!”

Mint nemrég egy cikkben is megírtam: írásban feltett kérdéseinkre hetek óta nem kaptunk választ az ön minisztériumától. Az viszont nem volt válasz, amit aztán cikkünk megjelenése és egy RTL Klubon megjelent riport után válaszként küldtek nekünk. A sajtótájékoztatókon is igyekszünk kérdezni, már amennyire lehetővé teszik, hogy a meghirdetett témától eltérő kérdést egyáltalán fel lehessen tenni. Tudja, ezért választjuk inkább azt a megoldást, hogy nyilvános eseményeken kérdezzük önt közszereplői minőségében. Ön nem egy kipécécett politikus, aki ellen hajtóvadászat folyik. Ön a hazai oktatás, egészségügy, kultúra, családpolitika, egyházak és a szociális területért felelős miniszter, aki a nyilvánosság felé is elszámolással és igazi válaszokkal tartozik. Ha a sajtó egy része nem kap igazi választ az igazi kérdésekre, akkor megkeresi önt, és felteszi önnek ezeket a kérdéseket.

Balog Zoltán: „Az Ön lapja a nyitottságra manipulációval, a segítőkészségre szakmaiatlansággal válaszol. Ez lenne az új lapvezetés szerint a »független, szórakoztató, megbízható és hiteles hírújság«?

Nyitottságot az ön részéről tapasztaltunk, a stábja részéről kevésbé, ahogy ez a videónkon is látható. Azt bízzuk az olvasókra, az adófizetőkre és a választópolgárokra, hogy ezt a videót ők mennyire ítélik meg függetlennek, szórakoztatónak, megbízhatónak és hitelesnek. Higgye el, miniszter úr, ha az interjút nem előzi meg ez a kétórás hajcihő, és ön egyszerűen csak válaszol a kérdéseinkre, ez a videó feleennyi embert nem érdekelt volna.

Balog Zoltán: „Kérem, levelem tegyék közzé legalább annyi ideig a címlapon, ameddig a lejáratónak szánt videóval ezt megtették.”