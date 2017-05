Csak súlyos baromsággal tudnak érvelni ellenünk

„Ó, mi csak kirándulunk, nem Kövér László miatt vagyunk itt, nem szeretem őt, megmondom őszintén” – szabadkozott egy fiatalos nyugdíjas pár Keszthely néhány éve felújított főterén, pár méterre a Balaton Színháztól, ahol a házelnök lakossági fórumára gyülekeztek az emberek.

A nyugdíjas párra talán érdemes intő jelként felfigyelniük a Fidesz spin doctorainak is: az asszony ugyanis bevallotta, hogy nemrég még a Kétfarkú Kutya Párt békemenetére is elment, amire nem feltétlenül számít az ember egy budai Vár alatt élő, I. kerületi lakostól.

De hát kire szavazzak? Az MSZP hülye, a DK hülye

– mondta végül, úgyhogy a spin doctorok megnyugodhatnak.

Aggodalomra a Balaton Színházba lépve sem volt okuk, elvégre Kövér lakossági fórumának helyszíne színültig megtelt, igaz, a háromszáz vendég között egyetlen huszonévest sikerült felfedeznem, 90 százalék 60 felett járhatott, nem véletlenül beszél a Fidesz a fiatalok bevonásának fontosságáról.

A Jobbik régen szalonképes volt

Amíg a hallgatóság gyűlt, Kövér sajtótájékoztatót tartott egy másik teremben. A Fidesz-választmány elnöki pozícióját is őrző házelnök itt felvázolta, mi a kormány célja – bár annak fényében, amit nem sokkal később a fórumon mondott, ez a célkitűzés lehetetlennek tűnik.

11 Galéria: Lakossági fórum KeszthelyenGaléria: Lakossági fórum Keszthelyen Galéria: Lakossági fórum Keszthelyen (Fotó: Bődey János / Index)

Eszerint a kormány az EU-ban képzeli el a jövőt, csak olyanban, amelyet megreformáltak, és amelyben megállítják a brüsszeli bürokrácia által indított, a nemzetállamok rovására folyó lopakodó hatáskörelvonást.

A kormánynak azért fontos a mostani nemzeti konzultáció – másfél millió válasz állítólag már be is jött, hogy levélben vagy emailben, illetve hogyan is ellenőrizhetők a számok, arra Kövér nem tért ki –, mert minden egyes levél érv a kormány nevében Brüsszel ellen. A legfontosabb persze a migránspolitika, a kötelező kvóta miatti konfliktus, de emellett

Brüsszel bele akar szólni az energiapolitikába;

veszélyeztetné a rezsicsökkentés eredményeit, saját hatáskörbe vonva az energiaárak szabályozását;

beleszólna az adópolitikába;

és szociális pillér néven elvennék a keleti tagállamok alacsonyabb bérekből adódó versenyelőnyét – rákényszerítve a fuvarozócégeket, „például a Waberer'st”, hogy mindig annyit fizessenek sofőrjeiknek, amennyi adott ország feltételei szerint kell fizetni.

„Így fejletlenségünkből adódó előny helyett csak a hátrányok maradnának” – mondta Kövér, aki szerint ezért is követ el árulást a nemzetietlen baloldalhoz átállt Jobbik, amelyik azonos munkáért azonos bért követel az egész EU-ban. A párt nevét csak újságírói kérdésre vette a nevére Kövér, aki azért így is tudott meglepőt mondani a pártról. Az egyik meglepetés az volt, hogy nem említette Simicska nevét, a másik viszont, hogy „a Jobbik elvesztette a szalonképességét, amikor néppártosodási céllal vagy más okból” elkövette az említett árulást. Eszerint a gárdistás, szélsőjobbosabb korszak szalonképes volt.

Az Indexnek is válaszolt, a túlzott orosz kötődéssel kapcsolatos kérdésre. „Amíg hallgathattam a kérdését, gondolkodtam, mennyire legyek szalonképes, közben eldöntöttem,

ez egy súlyos baromság, vagy tudatlanságból hangzik el, vagy mert nincs más érv ennek a kormánynak a politikájával szemben.

Nem tudnak mit kezdeni azzal a politikával, ami gödörből emelte fel Magyarországot” – mondta Kövér, aki szerint néhány kisebb-nagyobb ország igyekszik minél inkább kizárni a kelet-európai országokat az oroszokkal való energetikai együttműködésből: Finnország is épít orosz atomerőművet, Németország is bővíti Oroszországból jövő gázvezetékeinek kapacitását.

Tehát más okból veszik elő Magyarországot: a migrációval szembeni politikája miatt.

A sajtótájékoztató után ezzel folytatta a lakossági fórumot is, de itt már olyan EU-t vázolt fel, amelyből szinte érthetetlen, hogy mindeddig nem léptünk ki. És ha tényleg nem is akarunk, akkor Kövér fóruma alaposan félrement.

Fotó: Bődey János

Soros ugyanis már rég rángatja az EU-t. Az Európai Parlament 751 képviselőjéből 226 megbízható ember Soros Open Societyje szerint, az Európai Bizottság elnöke puszipajtása – láthattunk is egy puszilkodós fényképet Jean-Claude Junckerrel –, a strasbourgi bíróságban is vannak emberei, a politikusok pedig vagy ostobaságból, vagy mert háttérhatalmak fizetett ügynökei, továbbra is hagyják, hogy ömöljenek a migránsok.

És persze ott van a terrorizmus, ami felett szemet hunynak a nyugati vezetők. Kövér idézte a londoni polgármestert, aki azt mondta, hogy a terrorizmus a nagyvárosok életének része. „Londonnak pakisztáni polgármestere van, hoppá! Ilyen fényes jövő vár Európára!” – figyelmeztetett a ráadásul baloldali Sadiq Khan londoni választási sikerére Kövér, aki szerint a nyugati társadalmak meg enerváltak, belelustultak a jólétbe, ettől minket megmentett a kommunizmus. De nem eléggé: például a magyarságunkat nem óvjuk eléggé, e tekintetben a puha kádárizmus többet ártott, mint az erdélyi magyaroknak Ceaușescu, mert az ő diktatúrája legalább védekezésre kényszerítette a magyarokat.

Sajnos mások durvák

A közbeszéd eldurvulásáról beszélve szintet lépett Kövér László: a kivetítőn nevesítette Soros hadseregét. Ezek: a HVG, 444.hu, Helsinki Bizottság, TASZ, Political Capital, Magyar Narancs, Krétakör, Eötvös Károly Intézet és a Milla. Ez egy régebbi slide lehetett, a Momentum például nincs rajta.

A főgonosz viszont a 444.hu lehet, és annak egyik munkatársa, Bede Márton. A hallgatóság megtudhatta, hogy a lap egy hónap alatt 500 cikket írt Soros-ügyekről, mármint az NGO-k és a CEU helyzetéről, 21-et a migránsokról,15-öt a terrorizmusról, és nullát a kormány gazdasági sikereiről. Bede pedig írt egy cikket, amiben az állt, kár, hogy a menekültek továbbmennek Magyarországról. „Inkább az a kár, hogy Bedét nem vitték magukkal” – aratott a szörnyülködő közönségben nagy sikert Kövér, aki még egy Lendvai Ildikó-fotóval és -idézettel botránkoztatta meg a hallgatóságot, kétszer is elnézést kérve.

Volt még demográfia – a kormány erőfeszítései révén 1,3-ról 1,5-re nőtt a szülőképes korban lévő nőkre eső születésszám –, még egy kis galád Nyugat, amely 1945 után odalökte Közép-Európát a Szovjetuniónak, és hálátlan volt mindig, pedig mi megvédtük Európát a töröktől. „Inkább Bécsbe kellett volna engedni” – mondta Kövér, bár ezt kétszer megcsinálta az Oszmán Birodalom, őket ott nem a magyarok állították meg, érdemes lenne ezt egyszer már tisztázni.

A fórum közben a hallgatóság kérdéseket írt össze, de a végén megállapították a vendéglátók, hogy Kövér mindenre válaszolt. Arra sajnos nem, hogy a közbeszéd eldurvulásáért felelős-e a kormány, ahogyan arról Áder János beszélt elnöki beiktatásakor, így szóban is megkérdeztem, de Kövér közölte: az Indexnek nem nyilatkozik. Így értelemszerűen arra sem, mennyire felel meg a sajtószabadság szellemiségének, a demokratikus társadalom működésének, hogy a nem kormánypárti médiumoktól a minisztériumok egyre rendszerszerűbben megtagadják a választ.

11 Galéria: Lakossági fórum KeszthelyenGaléria: Lakossági fórum Keszthelyen Galéria: Lakossági fórum Keszthelyen (Fotó: Bődey János / Index)

Kell nekünk az EU?

„Ahol tudjuk, meghallgatunk minden jobboldali politikust, Kövért is láttuk többször” – mondta egy közelben nyaraló budapesti pár. Lényegi újdonságot szerintük nem mondott a házelnök, bár „néhány nemzetközi összefüggés érdekes volt”. Az ő következtetésük ugyanaz volt, mint egy keszthelyi hallgatóé: az EU ma már olyan állapotban van, hogy ha nem változik, ki kell lépni belőle.