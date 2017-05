Orosz oligarcha pénzelhette a Jobbikot

Egy fehérorosz oligarchán, Alekszandr Uzovszkijon keresztül orosz források évek óta támogatják a kelet-európai Nyugat-ellenes mozgalmakat, írja a Hvg.hu a ZDF német televízió Frontal21 című tényfeltáró műsorára hivatkozva. Az üzletember állítólag több tízezer euróval segít különböző nacionalista, NATO-ellenes jobb- és baloldali csoportokat, pártokat. A német riporterek szerint Moszkva egész hálózatot működtet a Nyugat-ellenes európai erők támogatásának megszervezésére.

A német riportból szerint

a Magyar Gárda 3 ezer eurót,

a Jobbik 10 ezer eurót,

lengyel, cseh és szlovák aktivisták is jelentős összegeket

kaptak Uzovszkijtól, aki el is elismerte a pénzmozgásokat, és elmondta, a politikai irányultság nem igazán számít neki:

Lengyelországban a jobboldallal működöm együtt, Szlovákiában és Csehországban a baloldallal, Magyarországon a jobboldallal.

A német riportműsor kiderítettte, hogy Uzovszkij Kreml-közeli befolyásos orosz üzletemberek megbízásából osztogatta a támogatásokat. Egyikük a Putyinnal különösen szoros kapcsolatban álló Konsztantyin Malofejev, aki összesen 100 ezer eurót utalt át Uzovszkijnak. Malofejev a ZDF-nek elmondta: lenézi a demokráciát, és az EU hagyományos értékeket valló, vallásos, jobboldali pártjaihoz vonzódik, például az osztrák FPÖ-höz, az olasz Északi Ligához, a francia Nemzeti Fronthoz,

De Orbánt is nagyon szeretem

– jelentette ki.

A Jobbik mindeddig határozottan cáfolta, hogy pénzt kaptak volna a Kremltől. A Hvg most ismét megkérdezte Mirkóczki Ádámot, de a politikus nem hallott a német riportműsor által említett összegről, és teljesen biztos abban, hogy a hír nem igaz. Schön Péter, a párt gazdasági igazgatója sem tud a támogatásról, és kizártnak is tartja, hiszen 2014-től a törvény már csak magyar magánszemélyeknek teszi lehetővé pártok támogatását. A Jobbik 2014-es költségvetését, kampánykiadásait pedig az Állami Számvevőszék is vizsgálta, és abban semmi kivetnivalót nem talált.

A Jobbik sajtóközleményében emlékeztetett, hogy soha semmilyen orosz vagy más külföldi pénzt nem kapott támogatásként, a német cikkben a Jobbik és a Gárda kapcsán is csak feltételes módban szerepel a támogatás. Ezért a párt helyreigazítással fordul a ZDF és a HVG felé.