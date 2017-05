A fideszes alelnök kelletlenül, de elismerte, hogy a CEU távozása veszteség lenne

Nem tervezték, de úgy alakult, hogy az ATV szerda esti Egyenes beszéd című műsorában vitatkozott egymással Gulyás Gergely fideszes politikus (a párt egyik alelnöke) és Hiller István volt oktatási miniszter, MSZP-s politikus. A téma a CEU volt, a videót itt lehet megnézni.

Gulyás Gergely szerint igenis felsőoktatási tárgykörben is kötött már megállapodást az amerikai szövetségi kormány a magyar kormánnyal, például a kilencvenes évek elején, az utolsó ilyet pedig éppen Hiller István írta alá a Fullbright ösztöndíj ügyében. Gulyás éppen ezért reméli, hogy a CEU ügyében is megállapodás születik, mind New York állammal, mind a szövetségi kormánnyal. Ha korábban több alkalommal volt erre lehetőség, akkor szerinte most is létrejöhet. Szerinte a szerződést New York állammal kell megkötni, a szövetségi államtól bármilyen szándéknyilatkozat elég

Hilller István szerint tévedés, amit Gulyás mond, a Fullbright ösztöndíj ugyanis nem csak Magyarországgal kapcsolatos, és nem alapvetően oktatási, hanem külügyi tárgyú megállapodás, aminek tárgya nem intézmény, hanem ösztöndíj. Intézmények esetében központi amerikai kormányzatnak nincs jogosultsága. Hiller István szerint szándékosan alkottak olyan törvényt, ami az amerikai alkotmányba ütközik, szándékosan azért, hogy ne jöhessen létre megállapodás.

Gulyás Gergely szerint a CEU meg tudna felelni a követelményeknek, az amerikai oktatási tevékenység megoldása például szerinte nem igényel komoly befektetést. Elmondta, hogy senki nem vitatja, hogy nagyon magas színvonalú oktatási tevékenység folyik a CEU-n és - többszöri rákérdezésre - végül nagy nehezen kimondta, hogy ha egy ilyen magas oktatási színvonalú intézmény távozik, az természetesen Magyarország számára veszteség lenne.

Ahogy korábban írtuk , az Egyesült Államok külügyminisztériuma kedd délután közleményben szólította fel Magyarország kormányát a CEU-t ellehetetlenítő törvény felfüggesztésére, és arra, hogy kezdjen tárgyalásokat az egyetem vezetésével, hogy miként folytathatják működésüket. Szerda délután a külügyhöz csatlakozott New York állam kormányzója is egy saját közleménnyel, amiben azt írja, hogy szívesen részt tárgyal a magyar kormánnyal arról, hogyan lehetne Budapesten tartani az egyetemet.