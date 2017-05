Hova tűnt Orbán havi egymilliót kereső szegénységi főtanácsadója?

A Magyar Nemzet azt szerette volna megtudni, mit csinál most Orbán Viktor egyik főtanácsadója, Hegedűs Zsuzsa szociológus, a Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány vezetője. Hegedűs korábban sokszor szerepelt a sajtóban, de egy jó ideje semmi hír nincs felőle. Főtanácsadói megbízatását legutóbb 2014-ben hosszabbították meg, határozatlan időre. A lap emlékeztet rá, hogy Hegedűs 2015-ben egy interjúban arról beszélt, hogy „ma Magyarországon éhező gyerekek szociológiai értelemben azonosítható sokasága nem létezik”, de azt is mondta, hogy a kormány különböző intézkedéseivel „felszámolta a rendszerszintű gyermekéhezést és nyomort”.

Miután Hegedűs hosszú ideje nem hallat magáról, a Magyar Nemzet a Miniszterelnöki Kabinetirodánál érdeklődött, hogy érvényes-e még a megbízatása, és ha igen, ebben a minőségében mivel foglalkozott az utóbbi időben, de a cikk megjelenéséig nem kaptak választ. A lap hívta az ügyben Havasi Bertalant, a miniszterelnök sajtófőnökét is, aki annyit mondott: úgy tudja, hogy Hegedűs Zsuzsa még mindig a miniszterelnök főtanácsadója.

Aztán az újságírónak sikerült elérnie a főtanácsadó asszony egyik kollégáját is, aki röviden azt mondta, hogy Hegedűs mostanában nem szerepel ugyan sokat a sajtóban, de a háttérben több projekten is dolgoznak, ezeket azonban nem részletezte. Azt is elmondta, hogy a Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány szervezésében a vetőmagprogram továbbra is folyamatban van, és biztosította az újságírót arról, hogy az alapítvány már több mint egy éve nem frissült weboldalát is hamarosan új tartalmakkal töltik fel.

Hegedűs feladata egyébként hivatalosan az, hogy miniszterelnöki megbízottként tanácsot adjon a „társadalmi felzárkóztatást, a társadalmi konfliktusok kezelését és megoldását szolgáló jelen- és jövőbeli stratégiák kidolgozásával kapcsolatos kérdéskörökben”. Ebben a minőségében havi egymillió forint díjazást és szolgálati autót biztosít neki az állam.