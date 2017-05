Kövér László konkrétan menekül, ha kérdezik

Több cikkben beszámoltunk már a kormány propagandafórumairól, legutóbb Kövér Lászlóén voltunk, ahol többek között azt írtuk: "(...) a főgonosz viszont a 444.hu lehet, és annak egyik munkatársa, Bede Márton. A hallgatóság megtudhatta, hogy a lap egy hónap alatt 500 cikket írt Soros-ügyekről, mármint az NGO-k és a CEU helyzetéről, 21-et a migránsokról,15-öt a terrorizmusról, és nullát a kormány gazdasági sikereiről. Bede pedig írt egy cikket, amiben az állt, kár, hogy a menekültek továbbmennek Magyarországról. „Inkább az a kár, hogy Bedét nem vitték magukkal” – aratott a szörnyülködő közönségben nagy sikert Kövér".

A 444 újságírója most elment Kövér legújabb fórumára, ahol óriási meglepetésre Kövér leadta ugyanazt a műsort: beszéde közben többször is elismételte, hogy reméli, hogy van a 444.hu-tól valaki, majd felidézte Bede Márton cikkét, vagyis nem a cikkét, csak annak címét. A fórumon jelenlévő újságíró joggal érezhette megszólítva magát, az előadás végén meg is próbált feltenni egy kérdést Kövér Lászlónak.

Azon túl, hogy az újságíró pontosan azt tette, ami a dolga - tehát kérdéseket szeretett volna feltenni egy nyilvános fórumon egy politikusnak -, Kövér maga mondta előadásában, hogy:

A demokrácia egy vitatkozó rendszer

Csak a fórum végéig kellett várni, hogy a házelnök megmutassa, mit is gondol valójában a demokráciáról. A párbeszéd röviden a következőképpen zajlott:

Ön szerint nem kellemetlen, hogy házelnökként, hatalmi pozícióból egy újságíróról beszél sokáig mindenféle rendezvényeken, de aztán nem hagyja, hogy az újságíró kérdéseket tegyen föl?

Egyáltalán nem érzem kellemetlennek.

A cikket itt tudja elolvasni, a videót itt tudja megnézni: