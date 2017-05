Megjelent a rendelet: tényleg kap drónvadász gránátvetőt a parlamenti őrség

Megjelent az a belügyminisztériumi rendelet, amely felsorolja, milyen fegyvereket és kényszerítő eszközöket rendszeresíthet az Országgyűlési Őrség, írja a 444.hu.

Mint korábban megírtuk: a Belügyminisztérium azzal indokolta a rendeletet, hogy „az országgyűlési őrség által használható kényszerítő eszközök arzenálját időről időre felül kell vizsgálni abból a célból, hogy a technikai-tudományos fejlődés hatására létrejött legkorszerűbb és NATO-kompatibilis eszközök használata biztosított legyen”.

A rendelet szerint az őrség a különböző pisztolyok, gépkarabélyok, mesterlövő puskák és a hozzájuk való lőszerek mellett használhat elfogóhálót, kilőhető könnygázgránátot és 40 mm-es gránátokhoz való kézi gránátvetőket is.

Kósa Lajos Fidesz-frakcióvezető és Kövér László házelnök áprilisban azzal indokolta a kézi gránátvetők beszerzését, hogy ezek az Országház biztonságát esetlegesen veszélyeztető, engedély nélkül berepülő drónok ellen kellenek, a fegyverek ugyanis elfogó hálót lőnek ki. Kósa áprilisban azt is mondta, sajnálja, hogy az országgyűlés védelméről zárt ülésen tárgyalnak, mert más is jól szórakozhatott volna, amikor egy meg nem nevezett képviselő azt javasolta: a Ház vessen be inkább idomított sólymokat a drónok ellen.