Egy urológus orvosjelöltre hagyták az egész sürgősségi osztályt Sopronban

Súlyos történetet osztott meg a soproni kórház egyik orvosjelöltje – az 1001 orvos hálapénz nélkül Facebook-csoportban. Üzenete egyfajta segélykérésnek is felfogható, mert arról szól: a munkaerőhiány miatt olyan feladatot kellene ellátnia egyedül, felügyelet nélkül, amire még nem készült fel, írja a 168 Óra.

A fiatal nő a Facecebook-csoportban azt írta magáról, hogy urológus szakorvosjelölt, aki az írásbeli szakvizsga után és a szóbeli előtt áll. Mivel a kórház sürgősségi osztályán munkaerőhiány van, szinte folyamatosan a kórház sürgősségi osztályán kell dolgoznia, ahová baleseti sérültek, súlyos, életveszélyes állapotban lévő betegek is érkeznek.

A kórház úgy oldotta meg a sürgősségi osztályon fennálló szakemberhiányt, hogy más osztályok és más szakmák rezidenseit, szakorvosjelöltjeit rendelte teljes műszakban a traumatológiára.

Nem elég, hogy teljes műszak mellett a saját osztályunk engem nem lát, illetve én sem a szakmámat, hanem éjszakai műszakban teljesen egyedül, szakmai felügyelet nélkül (nincs műszakvezető, nincs sürgősségis orvos sem, tehát rajtam kívül zéró orvos) kell nekem, egy urológusnak az egykapus sürgősségi osztályt ellátnom.

Problémája nem egyedi. Más kórházakban is előfordul, hogy a rezidensek, szakorvosjelöltek választott szakmájuktól eltérő és képzettségüket meghaladó feladatokat kapnak a leterhelt és szakemberhiánnyal küzdő kórházakban. Az a kisebbik baj, hogy emiatt nem tudnak elég gyakorlatot szerezni saját szakterületükön, nagyobb probléma, hogy ez veszélyezteti a betegek biztonságát, hibák esetén pedig a fiatal orvost vonják felelősségre a bíróság előtt.

Az előírások szerint ilyen feladatokat csak tapasztalt orvos irányítása és felügyelete mellett láthatnak el, de a kórházak nem mindig tudnak elég képzett orvost beosztani az ügyeletekbe.

Velkey György, a Magyar Kórházszövetség alelnöke a lapnak azt mondta: nem elfogadható, hogy egy urológus szakorvosjelöltet a sürgősségire küldjenek ügyelni mindenféle szakmai felügyelet nélkül. A 4-5 éves rezidensi időszak ugyanakkor Velkey szerint nem homogén. Ma már az orvosképzés is afelé halad, hogy az orvosjelöltek minél nagyobb kompetenciát szerezzenek más szakterületeken is, és időben döntési helyzetekbe kerüljenek. Velkey azt mondta, a fiatal orvosokat nem szabad túlvédeni, hermetikusan elzárni a napi, nagyon is felelősségteljes gyakorlattól.

Az Index kereste telefonon a Soproni Erzsébet Oktató Kórház igazgatóságát, ahol péntek délután 16 óra után már senki nem vette fel a telefont. Kérdéseinket elküldtük a kórház emailcímére.