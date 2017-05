Szabadkáig vezetik a hódmezővásárhelyi tramtraint

A Modern Városok Program utolsó állomása Hódmezővásárhely volt, ahol Orbán Viktor miniszterelnök és Almási István, Hódmezővásárhely polgármestere előbb megállapodást írt alá, majd sajtótájékoztatót tartott. Jelen volt a térség országgyűlési képviselője, Lázár János is. Remek felvezetés volt a sajtótájékoztató előtt, ahogy Lázár János elolvadt a miniszterelnök poénjától, ezért az egyik legnagyobb kérdés az volt: vajon elsüti-e Orbán ezt a fantasztikus poént a sajtótájékoztatón is.

De előtte nézzük, mikről egyezett meg Orbán és a város! A polgármester nagyon, nagyon, nagyon, nagyon, nagyon megköszönte Orbán Viktornak a segítséget. A miniszterelnöknek, a magánembernek. Majd Orbán Viktor sorolta fel, mikben egyeztek meg:

A Hódmezővásárhelyt Szegeddel összekötő tramtrain, villamos ügye folyamatosan téma, így nyilván itt is az elsők között került elő. Orbán szerint szükség van rá, de észszerű áron. Hozzátette, hogy a villamos vonalát Szabadkáig kell meghosszabbítani, a szerbekkel meg kell kezdeni a tárgyalásokat.

A város ipari parkját 100 hektárral bővítik. Az állam vásárolja meg a területet, és a városnak kell működő beruházással feltöltenie.

Az állam anyagilag támogatja azokat a mezőgazdasági feldolgozóipari vállalkozásokat, amik Vásárhelyre akarnak jönni.

A legmagasabb napsütéses óraszámot itt regisztrálják, ezért egy nagy méretű állami naperőműparkot létesítenek.

Új könyvtár és tudásközpont épül 4 milliárdból.

Két iskola felújítása és bővítése, szakképzési intézmények fejlesztése.

Panelházak megoldásának kísérlete: a lakókkal megállapodva visszabontanak egy tízemeletes épületblokkot . Visszabontási programot indítanak, bármit is jelentsen ez.

A Zrínyi Miklós laktanyát felújítják, új honvéd középiskolát és kollégiumot hoznak létre

A városi kórházzal is tárgyalnak hogy honvéd kórház minősítést is kaphasson.

Orbán emellett összefoglalta a programot néhány számmal: összesen 1369 milliárd forintnyi adósságot vettek le az önkormányzatok válláról, a 23 város fejlesztési programjainak összértéke 3400 milliárd forint volt. Emellett belengetett egy faluprogramot is, ami '18 után indulhat el.

Az újságírók kérdéseket is feltehettek. Az RTL Klub azt kérdezte, hogy Orbán ugyanazt gondolja-e, mint Kövér, aki arról beszélt, hogy megérti, hogy sokakat idegesít Mészáros Lőrinc meggazdagodása, de nem tud ezzel mit kezdeni. Orbán erre azt a mesterválaszt adta, hogy a gazdasági élet a vállalkozókra tartozik, ő politikát csinál.

A másik kérdés a CEU-ra vonatkozott: New York állam kormányzója jelezte, hogy kész tárgyalni CEU-ügyben, tárgyalnak-e vele? Orbán azt mondta, mindenkivel tárgyalnak, egy másik amerikai egyetemről már meg is kezdték a tárgyalást Maryland kormányzójával. Hozzátette: természetesen a szövetségi kormánnyal is rendezni fogják a kérdést, számukra nem presztízskérdés a sorrend. Orbán szerint CEU-ügyben a tárgyalásokat egyébként sem a magyar kormánynak kell kezdeményeznie. „Ha nekik fontos, méltóztassanak megtenni az első lépést” – mondta Orbán, majd nevetve hozzátette:

sok siker kívánunk a tárgyalásokhoz.

A Magyar Nemzet munkatársa többek között Farkas Flóriánról kérdezett. Arra volt kíváncsi, hogy a Fidesz 2018-ban is számít-e listán a roma politikusra.

Orbán azt felelte, hogy szeretné folytatni az együttműködést Farkas Flóriánnal.

A Lázár Jánosra vonatkozó kérdést azonban kikerülte. A Magyar Nemzet újságírója felelevenítette, hogy Orbán öt éve „kölcsönkérte a várostól Lázárt”, a kérdés pedig, hogy egy választási győzelem után is számít-e rá a kormányzati munkában. Orbán válaszában ugyan elmondta a ma reggeli poénja első részét, miszerint Lázárt csak lízingeli, de sajnos a csattanó elmaradt.