Botka Lászlónak szinte korlátlan hatalmat adnak az MSZP-ben

Hivatalosan is miniszterelnök-jelöltnek választja szombaton Botka Lászlót az MSZP. A szegedi polgármester ezzel formálisan is a párt élére kerül 2018-ig. Olyan feltételeket szabott, amelyekkel garantáltak a konfliktusok a párton belül.

Már most borítékolható az MSZP szombati miniszterelnököt jelölő kongresszusának eredménye. Az egyetlen jelölt Botka László szegedi polgármester, aki mellett már januárban kiállt a komplett szocialista elnökség, tavasszal el is indult Botka országjárása, a Fidesz és a kormánypárti sajtó pedig már most Orbán egyik kihívójának kijáró vehemenciával támadja.

A szocialista küldöttek mostani döntése tehát tekinthető egy formális aktusnak, mégis az MSZP életében némileg érzékelhető változásokat hozhat, hogy a kongresszus megszavazza Botkát miniszterelnök-jelöltnek, és ezzel elfogadja az általa pár héttel ezelőtt benyújtott programot.

A programban ugyanis Botka olyan lépésekre is támogatást, felhatalmazást kér, amely nagy valószínűséggel komoly konfliktusokat fog gerjeszteni az - ilyesmire amúgy is sokszor hajlamos - MSZP-n belül. Botka ugyanis a következő dolgokhoz kéri a szocialista küldöttek támogatását (az idézetek a pályázatából valók):

Azonnal induljon a kampány. "A miniszterelnök-jelöltállító kongresszus után azonnal kampányüzemmódba kell állítani a pártot."

"A miniszterelnök-jelöltállító kongresszus után azonnal kampányüzemmódba kell állítani a pártot." Gyors jelöltállítás legyen Botka egyetértésével. "A miniszterelnök-jelölt kongresszusi megerősítéssel gyakoroljon együttdöntési jogot a 106 egyéni jelölt kiválasztásánál és az országos lista felállításánál."

"A miniszterelnök-jelölt kongresszusi megerősítéssel gyakoroljon együttdöntési jogot a 106 egyéni jelölt kiválasztásánál és az országos lista felállításánál." Ne legyen jelölt az, aki hozzájárult a 2010-es kétharmados bukáshoz. "A 2010-es kudarc főszereplőinek, a Fideszt kétharmados győzelemhez juttató politika megtestesítőinek háttérbe kell vonulniuk. Ezek a politikusok nem szerepelhetnek az MSZP 2018-as országos választási listáján." Itt írtunk arról, hogy miért érintheti ez kellemetlenül például Mesterházy Attilát vagy Hiller Istvánt.

"A 2010-es kudarc főszereplőinek, a Fideszt kétharmados győzelemhez juttató politika megtestesítőinek háttérbe kell vonulniuk. Ezek a politikusok nem szerepelhetnek az MSZP 2018-as országos választási listáján." Itt írtunk arról, hogy miért érintheti ez kellemetlenül például Mesterházy Attilát vagy Hiller Istvánt. A választási listán ne az MSZP-n belüli erősorrend legyen a döntő. "Az országos lista első tíz helyére olyan jelölteket kell választani, akik szimbolikus üzenetet közvetítenek a választók felé. Megtestesítik a párt új szövetségi politikáját és programját."

"Az országos lista első tíz helyére olyan jelölteket kell választani, akik szimbolikus üzenetet közvetítenek a választók felé. Megtestesítik a párt új szövetségi politikáját és programját." Egy külön testület, kvázi árnyékkormány álljon fel, amely a kormányzási előkészületekkel foglalkozik. "Elindítjuk a Kormányzati Felkészülési Tanácsot, amely összefogja és irányítja a kormányzati felkészülést. Felvázolja az új kormányzati működés alapelveit és szerkezetét. Felkészítjük a leendő kormányzati vezetőket és tisztviselőket." Vagyis vélhetően nem az MSZP hagyományos tagozatai rakják össze a választási programot.

"Elindítjuk a Kormányzati Felkészülési Tanácsot, amely összefogja és irányítja a kormányzati felkészülést. Felvázolja az új kormányzati működés alapelveit és szerkezetét. Felkészítjük a leendő kormányzati vezetőket és tisztviselőket." Vagyis vélhetően nem az MSZP hagyományos tagozatai rakják össze a választási programot. Zárja ki a párt azokat, akik együttműködnek a Fidesszel bármilyen szinten, bármilyen mértékben. "A jövőben mindenféle együttműködés kizárt a magyar demokrácia legfőbb ellenségével, a Fidesszel. Aki ezt a szabályt nem tudja betartani, az nem méltó a pártunkhoz és nincs helye közöttünk."

"A jövőben mindenféle együttműködés kizárt a magyar demokrácia legfőbb ellenségével, a Fidesszel. Aki ezt a szabályt nem tudja betartani, az nem méltó a pártunkhoz és nincs helye közöttünk." Fogadják el a három baloldali pilléren nyugvó, baloldali fordulatot jelentő programját. Erről jelenleg nincs vita a párton belül. A program részleteit ebben a cikkünkben olvashatja.

Botka miniszterelnök-jelöltté választása után a tervek szerint már hétfőn felállítják az úgynevezett országos választási bizottságot (ovb), amely az MSZP választási felkészülését vezeti. Ez a testület nagyjából egy kibővített elnökséget takar, amelynek az élén nem Molnár Gyula elnök, hanem a miniszterelnök-jelöl, vagyis Botka áll. Tehát a szegedi polgármester formálisan átveheti a párt irányítását, persze a testülettel közösen.

Jelenleg Botka egyik legfőbb támogatója Molnár Gyula, így ez aligha fog feszültséget okozni kettőjük között. Például Molnár Gyula is Botkával egybehangzóan beszélt arról a héten a 168 órának, hogy nem a párt pillanatnyi belső erőviszonyait fogja mutatni a választási lista.

A konfliktusok ideje tehát a párton belül akkor jöhet el, amikor Botka személyi döntéseket hoz, és megüzeni, megnevezi azokat, akiket nem akar egyéni jelöltként vagy listán látni.

Alapszabály szerint az egyéni jelöltekről a helyi szervezetek döntenek az MSZP-elnökség jóváhagyásával, az országos listáról pedig az MSZP-elnökség és az országos választmány. De nehezen képzelhető el, hogy a miniszterelnök-jelölt tiltakozása ellenére valaki jelölt maradhasson.

Botka korábban azt mondta az Indexnek, hogy ez a bizonyos "együttdöntési jog" azért szükséges, mert egyértelmű, hogy ha előbb választ a párt miniszterelnök-jelöltet, mint jelölteket, akkor a programot megtestesítő miniszterelnök szava is számít a jelöltek kiválasztásánál.

400-an döntenek Botkáról A Hungexpón tartandó kongresszus szombat délelőtt zárt üléssel kezdődik, majd délután - a kormányfőjelölt megválasztása után - Molnár Gyula pártelnök szólal fel és Botka László mond programbeszédet. A rendezvényre - más meghívottak mellett - 400 küldöttet és tanácskozási jogú párttagot várnak - mondta Nyakó István sajtófőnök.

Tóbiás József új szerepben térhet vissza

Botka pár napon belül - vagy rögtön a kongresszuson - megnevezi a párt országos kampányfőnökét is, aki a szervezeten keresztülviszi a központi akaratot, üzeneteket. Az Index úgy értesült, hogy erre a posztra Tóbiás József volt elnöknek van a legnagyobb esélye.

Botkának az MSZP-n belül a kongresszusi felhatalmazás után ugyanakkor szinte korlátlan hatalma lesz. Hiszen ő vezeti a választásokig a párt legfőbb döntéshozó testületét. Az utolsó érvet pedig 2018-ig bármikor előveheti: nincs b-terv, nincs alternatíva, jelenleg nem nagyon látszik olyan miniszterelnök-jelölt az MSZP-ben vagy a párt körül, akire le lehetne cserélni 2018-ig.