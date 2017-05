A Párbeszéd már tudja, kiket indít Budapesten

Karácsony Gergely, a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje vasárnap bejelentette a párt budapesti és Pest megyei egyéni választókerületi képviselőjelöltjeit. A városligeti Királydombon tartott sajtótájékoztatón elhangzott, hogy azoknak a választóknak kívánnak alternatívát adni, akik nem kérnek az Orbán-kormányból, és bíznak benne, hogy velük nem csak egy kormányváltás, hanem egy rendszerváltás is lehetséges.

Karácsony az MTI-nek elmondta, hogy a kormányváltás érdekében továbbra is nyitottak az együttműködésre más ellenzéki pártokkal az egyéni választókerületekben is. Elsősorban azokkal a pártokkal működnének együtt, amelyek a Párbeszédhez hasonlóan nem csak a jelenlegi kormányt, hanem az azt megelőző kormányokat is maguk mögött szeretnék tudni.

Az esetleges együttműködés részleteiről azt mondta: ha egy másik pártnak jobb, igazabb, a mi jelöltjeinknél is erősebb jelöltjei vannak, akkor egy országos együttműködés részeként elképzelhetőnek tartja, hogy visszalépjenek másik párt jelöltje javára. Egyelőre azonban arra készülnek, hogy önállóan is el tudjanak indulni a jövő évi választáson, ezért most a jelöltek és a párt programjának bemutatását tartják az elsődlegesnek.

A jelöltekről azt mondta, mind olyan makulátlan múltú ember, aki jól ismeri a választókerület problémáit, és eddigi életútja hitelesíti arra, hogy az adott közösség képviselője legyen az új összetételű parlamentben.

A képviselőjelöltek között ott van többek között Dr. Kaltenbach Jenő egykori ombudsman, Szabó Tímea parlamenti képviselő, a Párbeszéd társelnöke, Kocsis-Cake Olivio pártigazgató, Tordai Bence szóvivő, és V. Naszályi Márta 1. kerületi önkormányzati képviselő is. Érdekes azonban, hogy sem Karácsony Gergely, sem pedig az alpolgármestere, Szabó Rebeka korábbi országgyűlési képviselő nincs a képviselőjelöltek listáján, mint ahogy Erőss Gábor elnökségi tag, a párt oktatási szakpolitikusa sem.