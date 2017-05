A Parlament előtt akcióztak a civilek

Te is civil vagy, ráadásul a civilek megmentik a földet - hangzott el egy nagyjából háromszáz embert megmozgató tüntetésen a Kossuth téren hétfőn délután.

Nagyjából háromszázan gyűltek össze a Parlament előtt hétfőn délután a Hősök Vétója II. – Mindenki civil című tüntetésen, ami a szervezők szerint valójában piknik volt, úgyhogy mindenkit pokróccal, enni- és innivalóval invitáltak a Kossuth térre.

Az esemény házigazdája Szabó Simon volt, aki elmondta, egy csomóan nem is tudják igazából, mi az, hogy civil szervezet, pedig az olyan, sokak által használt és kedvelt dolgokról is civilek tehetnek, mint hogy egyre több kerékpárúton közlekedhetünk bringával Budapesten, mivel ezt a Critical Mass és más bringás civil szervezetek járták ki, ahogy az is civilek érdeme, hogy korzó épül a Duna partján.

A pikniket egyébként is annak szellemében szervezték, hogy leleplezzék, valójában mindenki civil, aki petíciót ír alá, segít kitakarítani a sarki játszóteret, vagy bármilyen módon segít a társadalom többi tagjának. Videónkban is épp ezt fejtegeti Móra Vera, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.

A piknik szervezői egyúttal azt is kérték a résztvevőktől, küldjenek levelet a magyar országgyűlés képviselőinek, "hogy ne szavazzák meg a civileket ellehetetlenítő törvénytervezetet", és írják alá a művészek által indított, erről szóló petíciót is.

A piknik végén lelepleztek egy molinót is, ami arra hívta fel a figyelmet, hogy a civil szervezetek egy év alatt 645 240 embernek segítettek.