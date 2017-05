Kubatov "kopaszai" foglaltak vissza egy belvárosi éttermet

Stratégiai tanácsadóként volt jelen április elején a belvárosi Godunov étterem birtokba vételénél a Fidesz-közeli "kopaszok" vezetőjének tartott Tóth Csaba - írja az Átlátszó.

Az Átlátszó birtokában lévő feljelentés szerint „kopaszok” a vendégtérnél beljebb is jutottak, és a „konyha ajtóinak zárjait dologi erőszakkal feltörték és zárat cseréltek.” Az alkalmazottak ekkor hívtak rendőrt, mert nagyon féltek – áll a feljelentésben.

Fotó: Átlászó.hu Az átlátszón közölt fotók tanúsága szerint az akcióban részt vett a „kopaszok” vezetőjének tartott Tóth Csaba, aki társával a bárpultnak támaszkodva követte figyelemmel az eseményeket.

A rendőrök “azt mondták, nem intézkednek, mert „nem folyik vér”, és ez birtokháborítási ügy, amiben a jegyzőnek kell eljárnia. A „kopaszoknak” jelezték a rendőrök, hogy semmilyen fizikai erőszakot nem alkalmazhatnak. A „kopaszok” azt mondták, hogy őket a tulajdonos Giant Hungary Kft. bízta meg azzal, hogy önhatalommal az ingatlant birtokba vegyék.” A Giant Hungary annak az Eduard Uszikov ukrán üzletembernek az érdekeltsége, aki Habony Árpád ismerőse, és aki a minap Happy Fortuna néven vendéglátós céget alapított a Belvárosban. A cég székhelye éppen a Godunov étterem címére, a Sas utca 4. szám alá van bejegyezve.

"Most a Patrol Group Kft. kapott megbízást arra, hogy jogos önhatalommal élve vegye birtokba a belvárosi éttermet. Amikor megérkeztünk oda, elmondtuk, hogy mit szeretnénk, és azt, hogy miért vagyunk ott. Mindezt a kiérkező rendőrökkel is közöltük" - mondta az Átlátszónak Mikó István, aki a Városligetben is segítette a biztonságiak munkáját, amikor elfoglalták a ligetvédők táborát.

Az Átlátszó értesülése szerint az ügyben önbíráskodás gyanúja miatt indult eljárás az V. kerületi kapitányságon. A lap szerint kérdés, hogy a rendőrség ezúttal végig viszi-e az ügyet, vagy ugyanúgy megszünteti a nyomozást, mint tette azt a választási irodában történtek esetében. A rendőrség szerint mindenesetre gyanúsítottak még nincsenek.