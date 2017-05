Együtt: Fogadjon be Magyarország is csecsenföldi meleg menekülteket

Fogadjon be Magyarország is csecsenföldi meleg menekülteket! – szólította fel blogbejegyzésében a kormányt az Együtt Országos Politikai Tanácsának elnöke.

Szigetvári Viktor szerint az Oroszországhoz tartozó Csecsenföld elnöke el akarja törölni a föld színéről az ottani melegeket, börtönbe zárják és megkínozzák őket, és az orosz kormány nem tesz érdemi lépéseket védelmükben. „Az elmúlt hónapok egyik legborzalmasabb fejleménye a világban az, ami a melegekkel és más életmódbeli kisebbségekkel történik Csecsenföldön.”

„A nemzetközi felháborodás mellett néhány ország szerencsére emberséges arcát is megmutatta, és az elmúlt hetekben legalább öt ország fogadott be csecsenföldi meleg menekülteket. Tegnap Emmanuel Macron francia elnök hivatala jelentette be, hogy Litvánia után ők is fogadtak be a csecsen zaklatásokban érintett menekültet, összhangban a Genfi Konvencióval” – írta Szigetvári aki szerint jó volna, ha Magyarország olyan ország volna, amely az üldözöttek segítségére siet.

„Szomorú, hogy a magyar kormány csak hallgat ebben az ügyben, és a Fidesznek csak az orosz barátság fontos. A Fidesz gyáva és hazánkat gyengítő menekültellenes propagandája csak kárt okoz. Minden ember egyenlő, és meg kell védenünk egymást. Csak ekkor lesz biztonságos és emberséges a világ.”

Oroszországban törvény tiltja a nem hagyományos szexuális orientáció kiskorúak előtti propagálását, ami könnyedén ráhúzható bármilyen melegjogi szervezetre. A csecsenföldi melegek helyzetéről áprilisban a Novaja Gazeta írt. A szemtanúkra hivatkozó beszámoló szerint megkínozzák és gyűjtőtáborba tereltek több meleg csecsen férfit.

A helyzet a legmagasabb nemzetközi szinten is téma volt, Vlagyimir Putyinnal való találkozóján Angela Merkel is megemlítette, bár az orosz elnök akkor nem reagált a német kancellár felvetésére. Május elején azonban Putyin a helyzet kivizsgálását ígérte.

Nem sokkal korábban Kadirov minősítette rágalomnak a titkos börtönökről szóló hírt, eleve visszautasítva, hogy Csecsenföldön egyáltalán léteznének homoszexuálisok. „Az újságíróknak térden állva kell majd bocsánatot kérniük” – mondta a csecsen elnök a groznijban szervezett „Saslik-maslik” guormet-fesztiválon.