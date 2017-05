Gyurcsány: Orbán vezér, ne hidd, hogy én nem szeretlek

A Demokratikus Koalíció hosszabb távon Európai Egyesült Államokat akar – mondta a párt elnöke keddi gödöllői lakossági fórumán. Az MTI tudósítása szerint Gyurcsány úgy fogalmazott:

a következő választáson Orbán Viktor és Európa között kell választani.

Régi ellentét ez, István és Koppány konfliktusa: Európa, vagy nem Európa – mondta el Szörényi-Bródy nyelvén is Gyurcsány. És azt is, hogy „Orbán előtt jobb volt, és Orbán után is jobb lesz”.

A magyar gazdaság növekedése az uniós pénzektől függ, és most, az Egyesült Királyság kilépésével, a szétosztható összeg is csökken. Ha Magyarország megtartja politikai irányvonalát, akkor Európa három legerősebb kormánya, az olasz, a francia és a német fog felállni vele szemben.

A volt miniszterelnök arra figyelmeztette a politikusokat, hogy ne ígérgessenek fűt-fát.

Igen, nem elírás, megismétlem:

A volt miniszterelnök arra figyelmeztette a politikusokat, hogy ne ígérgessenek fűt-fát. Hanem hogy mutassanak fel választási lehetőségeket, és valljanak színt, miről mit gondolnak.

Gyurcsány Ferenc szerint a vidék lakossága nem láthatja, mi folyik az országban, mert nagyrészt a Kossuth Rádiót hallgatja és a közszolgálati csatornákat nézi, és ezért azt hiszi, "minden jól megy".

Az MSZP fizessenek a gazdagok szlogenjéről azt mondta, hogy nem szereti, ha bármely társadalmi csoportot bűnbaknak kiáltják ki. Ne a sikert állítsuk be bűnbaknak! - tette hozzá a Demokratikus Koalíció elnöke.