Megint plakátkampányt indít a kormány

Magyarország erős és büszke európai ország.

Úgy tűnik, a kormány ezzel a szlogennel indít köszönő- és eredménykampányt a nemzeti konzultáció lezárulása után – írja a Magyar Időkre hivatkozva az MTI.

A lap szerint a Brüsszelről, migránsokról és civil szervezetekről szóló konzultáció

majdnem 1,7 millió embert mozgatott meg,

akiknek több mint 90 százaléka támogatja a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló javaslatot.

Mint írják, a köszönő- és eredménykampányra azért van szükség, mert ezek a kérdések – kiváltképpen a migráció és a határvédelem – továbbra is napirenden maradnak.

A szándék a kormány hivatalos Facebook-oldalán is megjelent, ahol a fentebb emlegetett mondat mellett az is szerepel, hogy ez volt minden idők legsikeresebb nemzeti konzultációja. Ez utóbbi egyébként nem meglepő, hiszen ahogy arról mi is írtunk, Kósa Lajos és a kormány olajozott együttműködése miatt majdnem két héttel hosszabbodott meg a konzultáció időtartama, állítólag azért, hogy biztosan mindenki elmondhassa a véleményét.

Az Index saját közvélemény-kutatásából egyébként az is kiderült, hogy a kérdőíveket leginkább Fidesz-szavazók küldik vissza, valamint hogy a többséget zavarja a konzultáció.

Közben a Jobbik is új plakátkampányt jelentett be csütörtökön, ami a "Mi veletek leváltjuk őket" címet viseli és lényegében az eddigiek folytatásának tekinthető.