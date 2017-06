Orbánék kitüntetik a Trump-támogató magyar származású milliárdost, Thomas Peterffyt

Hamarosan állami kitüntetést kap Orbán Viktor miniszterelnöktől a magyar származású amerikai milliárdos, Thomas Peterffy, tudta meg az Index kormányzati forrásokból. Peterffy, aki Donald Trump elnökjelölti kampányának egyik bőkezű támogatója is volt, várhatóan a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét kapja meg. A kitüntetésről megkérdeztük Havasi Bertalant, a miniszterelnök szóvivőjét is, de nem kaptunk választ.

Az 1944-ben született, 72 éves milliárdos 1965-ben emigrált az Egyesült Államokba, ott tanult meg angolul. Az elektronikus részvénykereskedés egyik úttörőjeként vált gazdaggá, jelenleg is ő vezeti saját alapítású brókercégét, az Interactive Brokers Groupot, és stabil helye van a száz leggazdagabb amerikai listáján.

A Forbes 2016-os listáján a 32. helyen szerepelt, 13 milliárd dolláros vagyonával majdnem négyszer olyan gazdag, mint Donald Trump.

A floridai Palm Beachen élő Peterffy, aki tagja Trump exkluzív Mar-a-Lago-i klubjának, nem csak a Trump elnökjelölti kampányát támogatta, de a beiktatási ünnepségére is adott 150 ezer dollárt. Az adományok mellett tévészereplésekben is Trump mellett állt ki, a CNBC-n például a New York Times elfogultságát ostorozta és Trump védelmére kelt akkor is, amikor amiatt bírálták, hogy nem fizetett jövedelemadót.

Peterffy a Republikánus Párt régi támogatója, a New York Times szerint már a 2012-es kampányban 8 millió dollár körüli összegeket költött politikai reklámokra, melyekben a Demokrata vezetés alatt settenkedő szocializmus veszélyeire hívta fel a figyelmet.

Akkori videóüzenetét konzervatív kommentátorok rendkívül hitelesnek és erőteljesnek nevezték, mivel Peterffy a kommunista elnyomás elől elmenekült emigránsként saját élettörténetébe ágyazta be politikai üzeneteit. A tavalyi, 2016-os választásokon természetesen ismét a republikánusok támogatására buzdított: