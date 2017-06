Se diploma, se jogsi, se nyelvvizsga, csak 600 milliós támogatás

Maratoni, nyolc órás tárgyalásban próbálta felfejteni az Antall József Tudásközpont vezetője, Antall Péter és Szert Boglárka, ügyvédek és tanúk segítségével, hogy miért is rúgták ki Szert Boglárkát: azért, mert hangosan kiállt egy Facebook-like miatt megdorgált munkatárs mellett, majd hangosan helytelenítette, hogy Antall Facebook-posztban fenyegeti kirúgással azokat, akik csak úgy felelőtlenül lájkolgatnak, vagy azért, mert már amúgy is átszervezést terveztek, csak épp így jött ki a végső döntés időben.

Én dolgoztam Schmidt Máriával a Terror Házában, megtanultam, mi az a fenyegetés. Szerintem nem itt kezdődik a fenyegetés

– mondta az Antall József Tudásközpont egyik, tanúként berendelt munkatársa a csütörtöki munkaügyi per tárgyalásán a Tölgyfa utcában azzal a szándékkal, hogy Antall József Facebook-posztjának fenyegető élét tompítsa. Mesteri. Kezdjük persze azt elején!

Szert Boglárka márciusban döntött úgy, hogy beperli az Antall József Tudásközpontot (AJTK). A tényt a Momentum Mozgalom Facebook-oldalán jelentették be, a Momentum ugyanis vállalta , hogy 800 ezer forintig állja a perköltséget. Az Antall József egykori miniszterelnök fia által vezetett intézet elleni pert a tudásközpont januárban kirúgott irodavezetője azért indította, mert szerinte megtorlásként bocsátották el, miután megvédte egyik kollégáját, akit politikai véleménye miatt vontak felelősségre és aláztak meg munkahelyén.

A Magyar Nemzet - az Antall József Tudásközpont próbálkozása ellenére - jelen volt április 25-én az első bírósági "találkozón", itt az volt a kérdés, sikerül-e peren kívül megegyezniük a feleknek. Szert Boglárka szerint mivel kirúgásának oka - átszervezés - csak mondvacsinált ok, ezért elküldése az egyenlő bánásmód törvényi követelményébe ütközik. Így az azóta elmaradt bérét, valamint 1,8 millió sérelemdíjat követelt. A bíróság 25-én megpróbálta elérni az egyezséget: "a felperes azt ajánlotta, hathavi béréért és egy nyilvános bocsánatkérésért cserébe eláll a pertől, az AJTK ajánlata ezzel szemben annyi volt, hogy Szert kérjen bocsánatot és álljon el a keresettől – magyarán lényegében elutasították a megegyezés lehetőségét, amit így a bíróság nem is forszírozott tovább" - írta a lap.

A per most csütörtökön, reggel 8:30-kor folytatódott a bíróságon, ahol Szert Boglárkának, Antall Péternek, Antall feleségének és még két tanúnak, többek között az egész botrány kirobbanásának akaratlanul is egyik főszereplőjévé vált, megdorgált "Editkének" a meghallgatása, szembesítése ment le.

Rögtön az elején - azon túl, hogy a tudásközpont jogi képviselői és Antall Péter megtiltotta, hogy róluk kép, vagy hangfelvétel készüljön - azzal kezdődött a per, hogy tisztázták: mégsem szerepelhet Antall Péter a tárgyaláson úgy, mint az egyesület törvényes képviselője, hiszen az az alapítvány kuratóriumának elnöke lenne. Így Antallnak el kellett ülnie az ügyvédek mellől, plusz "sima" tanú lett, tehát Szert meghallgatása alatt ki kellett mennie.

Miért ne mondhatnék most mást, mint, amit akkor mondtam?

Először Szert beszélt, aki elmondta, ő hogyan emlékszik a történetre. Sok cikk volt már erről Szert szerint röviden az időrendi sorrend:

Január elején kollégái visszajelezték, hogy mennek egy Nolimpiás rendezvényre

Január 16-án Antall egy Facebook-posztban jelzi, bárkinek aláírja a felmondó levelét, aki ilyesmit csinál

Január 17-én egy vezetői értekezleten az egyik kollégát "leszúrták, mint a pengősmalacot", miért lájkolni mert. Szerinte elhangzott "viccesen" Antall szájából, hogy "Editke, házhoz jöttél a pofonért", illetve, hogy "gyere, megpofozgatlak egy kicsit". A kollégát egyértelműen megalázó helyzetbe hozták.

Ő hangosan kifejezte véleményét erről, hogy ilyet nem lehet megtenni 2017-ben. Aznap is és a következő napokban többször.

Január 20-án kapott egy írásbeli figyelmeztetést a késései miatt. Ezt ő nem írta alá, nem fogadta el, majd írt egy levelet Antallnak, hogy vonják vissza, vagy perelni fog, mert ez szimpla megtorlás.

Szert ugyanebben a tudásközpontos Facebook-csoportban, nyilvános posztban reagált erre: szerinte egyértelmű, hogy azért kapta, mert helytelenítette Antall fenyegető posztját, a megszégyenítő dorgálást.

Január 23-án egy vita után felajánlják neki a szerződésmódosítást: nem kell 9-re járni, elég 9:30-ra, és tovább kell bennmaradni.

Január 30-a: egy vezetői értekezleten bejelentik, hogy kirúgják, mert az osztályát összevonták egy másikkal, így rá már nincs szükség. Az értekezlet után a számítógépét és a telefonját már nem találja az asztalon, azt lefoglalták.

Az egész pernek sok dimenziója van természetesen, de az egyik legfontosabb valószínűleg az, hogy mikor döntöttek Antallék Szert menesztése mellett. Itt folyamatos ellentmondásokba ütközött Antall Péter, hiszen ő azt állította végül, hogy igazából az átszervezés már régóta folyamatban volt, de Szert menesztéséről egy külföldi útról hazatérve január 27 és 30 között döntöttek végül, és ennek oka az átszervezés, illetve az, hogy Szert folyamatosan késett, nehéz volt vele együtt dolgozni, beosztottjai is panaszkodtak rá stb. Ehhez képest az ügyvédek két interjút is megemlítettek, mindkettőben azzal védekezett Antall Szert kirúgásánál, hogy igazából már karácsony előtt, azaz 2016 végén eldöntötte.

A bíró nem is engedte el ezt a témát végig, többször visszatért erre, Antall Péter többször el is veszítette a türelmét az ellentmondások miatt (szerinte nincs ellentmondás), így csattant fel Antall:

Miért ne mondhatnék most mást, mint, amit akkor mondtam?!

A bíró higgadtan tette hozzá, hogy természetesen mondhat mást, és akkor ő majd értékeli a végén az előadásokat. Amire Antall azt mondta a bírónak:

Hajrá!

Antall Péter elmondása szerint, ha Szert munkájával meg lettek volna elégedve, a mai napig ott dolgozna.

Antall szerint Szert notórius késő, megvannak a kimutatásai, hogy egy hónapban hányszor sikerült időben beérnie. Ezt egyébként maga Szert is elismert, ahogy azt is, hogy még szakemberhez is járt, hogy ezt az időben elindulást sikerüljön teljesen magáévá tenni. Antall szerint egyértelmű: tavaly augusztusban open office rendszerű irodába költöztek, kiderült, hogy így egy légtérben össze lehet vonni irodákat, felesleges lett Szert.

Diploma nincs, 600 milliós költségvetés van

Szert Boglárka keményen, kritikusan írta le a tudásközpont munkáját, nézzük a három legerősebb idézetet:

1.

Antall Péter mögött valós teljesítmény nincsen, jogosítványa nincsen, diplomája nincsen, nyelvet nem beszél. Csak egy 600 milliós költségvetés.

2.

A szervezet az úgy működik, hogy Veronika (Antall Péter felesége - szerk.) döntött el mindent, a Péter bejött néha, megebédeltek, és volt egy igazgató, aki semmit nem csinált. 'Lebegek a vizek felett' - mondogatta Antall.

Antallék azt hangsúlyozták, hogy a tudásközpont a belpolitikába nem keveredhet bele, De Szert szerint ez egyszerűen elképzelhetetlen egyébként is, hiszen folyamatosan konferenciákat szerveztek, ahol mindig nagyon oda kellett figyelni, hogy milyen politikusokat hívnak meg, hogy "Gulyás Gergely leül-e Hiller mellé" stb. Sőt:

3.

Szijjártónak mindig írni kell egy összefoglaló dokumentumot, amit aláírhat, mert szeret aláírni.

A peren beidézett tanúk egytől egyig Antall Péternek dolgoznak a tudásközpontban, sőt, egyikük éppen az a munkatárs volt, aki papíron Szert Boglárka munkáját megörökölte: összevonták az általa és Szert által vezetett irodákat, ennek lett egyedüli vezetője. Mindenki elmondta, hogy Szertre panaszkodtak kollégái, nem lehetett vele együtt dolgozni, és nem igaz, amit mond: nem volt olyan durva az az ominózus értekezlet, nem ezért hívták oda külön a megdorgált munkatársat, nem is hangzottak el úgy azok a mondatok, ami elhangzott nem is esett rosszul a munkatársnak.

A fiatalok a tüntetést bulinak fogják fel

Antall Péter felesége is tanúként volt beidézve, ő egyébként gyakorlatilag Szert Boglárka főnöke volt a központnál. Antall-Horváth Veronika szintén arról beszélt, hogy Szert munkájával egyáltalán nem voltak elégedettek, arrogáns volt. Rá is kérdezett a bíró, hogy akkor mégis miért ajánlottak neki még az írásbeli figyelmeztetés, és a botrány kirobbanása után is munkaszerződés-módosítást. Pláne, hogy az elmondásuk szerint Szert még a családot is becsmérelte, amikor arról beszélt, hogy milyen elcseszett lett ez a rendszerváltás, nem lehetnek semmire sem büszkék. Egyértelmű választ nem nagyon kapott a bíró.

Antall felesége, illetve a többi beidézett, tudásközpontban dolgozó tanú szerint sem volt sok vagy fenyegető Antall-posztja, és a felmondólevél aláírására vonatkozó mondata sem. Ráadásul teljesen érthető elvárás, hogy akinek a Facebookon ott van, hogy a tudásközpontban dolgozik, az ne lájkoljon nyilvánosan semmilyen tüntetést. Antall felesége és a bíró között egyébként a következő párbeszéd zajlott le:

Antallné: A momentumnak volt egy olimpiaellenes tüntetés szerű bulija.

Bíró: Bulija?

Antallné: Fiatalokról beszélünk, a tüntetést is bulinak fogják fel. Szerintem a tüntetés egy komoly dolog, ők így fogják fel.

Bíró: Miből gondolja ezt?

Antallné: Megérzés.

Bíró: Ön, mint fiatal, nem gondolja bulinak a tüntetést, de más fiatalok igen?

Antallné: Igen.

Hosszú cikk ez, tudom, akkor egy idézet felfrissülésképpen. A bíró megkérte Antall Pétert, aki nyomkodta a telefonját, hogy kapcsolja ki, nehogy hangfelvétel készüljön egyesek egyértelmű tiltása ellenére. Amire a TUDÁSKÖZPONT vezetője azt mondta:

Azt sem tudom, hogy kell bekapcsolni

Vissza a tárgyaláshoz.

Antall feleségének testvére is a tudásközpontnál dolgozik. Neki Szert - Antall feleségének elmondása szerint - egy vita hevében azt mondta:

Te is felnőhetnél, és akkor nem a testvéred seggéből kellene megélned

Na, de most már tényleg vissza a tárgyaláshoz.

A tárgyalás legfontosabb kérdése nyilvánvalóan az, hogy Antall posztja, illetve a megdorgált kolléga melletti kiállás volt-e a kirúgás oka, vagy tényleg simán csak az átszervezés. Ezért az is fontos, hogy Szert mikor nyilatkozott a médiának először. Ezért a bíró több tanúnál is megkérdezte, hogy miről szólhat Szert Facebook-posztja, amit a botrányos reggeli értekezlet után posztolt. Többen automatikusan összekötötték Szert médiaszerepléseivel, a sajtóval, de az kiderült, hogy nem lehetséges, hiszen Szert a kirúgása után nyilatkozott már csak a médiának, utána adott interjúkat, így védői szerint a munkatársak nyilván tudják, hogy Szert az értekezletre utalt. Tehát mégiscsak történnie kellett ott valaminek. Ezt - a tárgyalás alapján úgy tűnt, ha nagyon korrektek szeretnénk lenni, miközben nem voltunk ott - Szert erősebben festi le, míg Antall, a felesége, és a többi munkatárs próbálta azt sugallni, hogy az semmi nem volt.

Érdekesség: maga a "megdorgált" munkatárs is Antallék tanúja volt. Szerinte sem volt megalázó, vagy durva Antall viselkedése, és a Facebook-posztjára sem mondta, hogy fenyegető lett volna. Mellesleg az értekezlet után végül nem ment el arra az eseményre, aminek visszajelzése miatt megfeddték. Azt mondta:

Ettől teljesen független okokból döntöttem úgy, hogy nem megyek el. Valami közbejött.

A bíróságon eskü alatt vallotta, hogy az értekezleten Szert nem állt ki mellette, és utána sem emlékszik, hogy felemelte volna a hangját mellette.

Majd végül meghallgatták azt a kollégát, aki megkapta Szert munkáját papíron. A két összevont iroda vezetője elismételte, hogy Antall posztja nem volt fenyegető, ekkor tette hozzá, hogy:

Én dolgoztam Schmidt Máriával a Terror Házában, megtanultam, mi az a fenyegetés. Szerintem nem itt kezdődik a fenyegetés.

Szerinte teljesen érthető, ha egy munkavállaló ilyesmit vár el. Aztán lehetett volna egy látványos, filmes bírósági jelenet: Szert közbeszólt, hogy megkérdezze a kollégát, ha már ő vette át tőle az Európai Unió Irodát, hogy tudja-e, hogy mi az évszám, ami óta így hívják az Uniót, de sajnos nem sikerült úgy feltennie, hogy egyértelmű legyen, hogy a kolléga potenciáit mérné fel, mutatna rá, így a bíró azt mondta, ez egy költői kérdés, nem köteles válaszolni rá.

A kolléga úgy döntött, ez esetben nem él a válasz lehetőségével.

Szert Boglárka ellen is fontolgatott Antall Péter egy pert a felmondási ideje alatt tett nyilatkozatai miatt. Legalábbis az ATV-nek adott interjújában úgy fogalmazott februárban, hogy a jogászai már nézik a lehetőségeket. Itt erről most egyáltalán nem volt szó, ez a per augusztus 24-én folytatódik.

Borítókép: Barakonyi Szabolcs.