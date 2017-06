Váratlan helyről igazolt kommunikációs vezetőt az MSZP

Ahogy várható volt, Botka László miniszterelnök-jelöltté választásával személyi változások is bekövetkeznek az MSZP-ben.

A kommunikációs igazgatói poszton változás lesz, az Index úgy értesült, Kerényi György lesz az MSZP új kommunikációs igazgatója.

Kerényi kérdésünkre azt mondta: Botka László, az MSZP-miniszterelnök-jelöltje megkeresésére vállalta el a párt kommunikációs igazgatói feladatát egy évre.

Egy szelfi Kerényi Györgytől, amikor a frissen indult vs.hu főszerkesztője lett.

Az eddig újságíróként dolgozó szakember több médium alapításában is részt vett: így 1991-ben a Tilos Rádió, később a Roma Sajtóközpont (mindkettőben dolgozott is), 2000-től pedig a régió első roma rádiója, a Rádió C alapítója volt – utóbbit 4 évig vezette is. Az elmúlt 3 évben önkéntesként segítette két, fogvatartottak által működtetett börtönrádió elindítását. A kilencvenes években hét évig a Magyar Narancs újságírója volt.

2006 és 2010 között a Kossuth Rádió főszerkesztőjeként dolgozott. Majd 2013-ban a Vs.hu portál alapító főszerkesztője lett. A laptól pár hónap után elmondása szerint politikai okok miatt távozott.

Az utóbbi két évben a szlovákiai közszolgálati média magyar adójánál, a Pátria Rádiónál volt tanácsadó és műsorkészítő.

Kerényi kinevezése azért nevezhető váratlannak, mert korábban újságíróként, főszerkesztőként távol tartotta magát és az általa irányított médiumokat minden párt befolyásától, az MSZP-vel kapcsolatának sem adta semmilyen jelét.

Korábban Murányi Marcell, a Blikk és Népszabadság egykori főszerkesztője volt az MSZP kommunikációs tanácsadója, ő pár héttel ezelőtt távozott. MSZP-s körökből úgy értesültünk, Murányi távozásához az vezetett, hogy az általa javasolt drasztikus változásokat (például kirúgásokat) a párt vezetése nem hajtotta végre, ami után csökkent Murányi lelkesedése. Így végül nem hosszabbították meg a szerződését.