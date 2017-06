Váratlanul távozik Lázár egyik jobbkeze

"A miniszterelnök javaslatára megállapítom, hogy dr. Sonkodi Balázsnak, a Miniszterelnökség államtitkárának megbízatása 2017. június 3-ai hatállyal megszűnik" - olvasható Áder János határozata a péntek este megjelent Magyar Közlönyben.

A távozás körülményeit nem részletezték, de a Hvg.hu észre vette, hogy a határozatban Áder a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 54. §-ára hivatkozik, ez a paragrafus pedig az államtitkárok lemondását szabályozza. Eszerint a Miniszterelnökség stratégiai ügyekért felelős államtitkára írásban adta be lemondását Lázárnak, aki ezt haladéktalanul továbbította a kormányfőnek.

Nagyon háttérember volt

Sonkodi lemondása azért is érdekes, mert ő Lázár János egyik legrégebbi bizalmasa, akit korábban az RTL Klub és a HVG is a miniszter jobbkezeként emlegetett, úgy tűnik, nem alaptalanul. A távozó államtitkár évek óta együtt mozog a kancelláriaminiszterrel, fontos pozíciókban és pillanatokban tűnt fel mellette.

Az általános orvosi diplomával és üzleti végzettséggel rendelkező Sonkodi már a 2000-es évek elejétől egészségügyi tanácsadó volt az akkor még Hódmezővásárhely polgármestereként dolgozó Lázár oldalán. Majd

ahogy Orbán egyre magasabbra emelte Lázárt, úgy tört felfelé Sonkodi is.

Amikor Lázárból 2012-ben a Miniszterelnökséget vezető államtitkár lett, Sonkodi politikai tanácsadóként kezdett dolgozni a Miniszterelnökségen. Valószínűleg nagyon értékes tanácsokat adhatott, mert Lázár bruttó 966 ezer forintot fizetett neki, ami csak pár tízezer forinttal volt karcsúbb, mint az államtitkári apanázs.

Két évvel később Lázárból miniszter lett, így Sonkodi is léphetett egyet felfelé: 2014-től mostanáig stratégiai ügyekért felelős államtitkár volt a Miniszterelnökségen. Hogy mit csinált az elmúlt három évben, azt nehéz pontosan megállapítani, ugyanis a Kormany.hu-n és az MTI hírarchívumában is csak néhány alkalommal szerepel a neve, akkor is csak említés szintjén.

Annyi biztos, hogy a stratégiai államtitkár 2015 márciusában Lázár szerint Luxemburgban tárgyalt az Euratom Ellátási Ügynökséggel a paksi bővítés előtt álló akadályok elhárításáról. Egy kiszivárgott feljegyzés szerint (amelyet a 444.hu szemlézett) pedig az Európai Bizottság főigazgatója Sonkodin keresztül adott tanácsot a magyar kormánynak, hogyan védje meg magát a Paks2 miatt indított uniós kötelezettségszegési eljárásban.

A legtöbbet kereső kormánytag

Sonkodi először akkor került be az országos médiába, amikor 2014 májusban az Origo megírta, hogy Lázár három külföldi utazásakor is kirívóan magasak lettek a miniszter hotelszámlái. Lázár eleinte nem akarta elárulni, hogy kivel vagy kikkel utazott Észak-Olaszországba, Zürichbe és Londonba, de végül elismerte, hogy Perényi Zsigmond mellett

Sonkodi kísérte el a luxusutakra, ahol tolmácsként segédkezett neki.

Lázár jobbkezéről ekkoriban derült ki az is, hogy a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. felügyelőbizottságának tagja, amiért tiszteletdíjént havi 120 ezer forintott kapott, de ezt nem tüntette fel a vagyonnyilatkozatában. A Dohánykereskedelmi Zrt. volt egyébként az a szervezet, amelyik a trafikok koncessziós jogait kezelte.

Sonkodiról egy évvel később az is kiderült, hogy ő a kormány legjobban kereső tagja: 2014-ben a 13 millió forintos államtitkári jövedelmén túl még 280 millió forint külön adózó jövedelmet vallott be, vagyis abban az évben átlagosan több mint havi 24 millió forintot keresett.