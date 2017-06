Valaki Kutyapárti akciónak hitt pár színes utcakövet és feljelentett

A székesfehérvári Vasvári Pál utcában jelent meg néhány színes utcakő, amit az utcában működő egyetlen üzlet tulajdonosa festett meg. Az utca évek óta rossz állapotban van, ezt unta meg az ott dolgozó férfi. Először csak néhányat festett kékre, zöldre, pirosra és sárgára, aztán az utca teljes hosszában is befestett néhányat.

Fotó: Hold Antikvárium

A FEOL beszámolója alapján a járókelők legtöbbjének tetszett az újítás, csak aztán a Kétfarkú Kutya Párt kiposztolta Facebookra az átalakult utcáról készült fotót, ami után egy ismeretlen személy feljelentést tett a festés miatt, így néhány napja a rendőrség munkatársai kimentek érdeklődni az utcabeli egyetlen üzletbe, van-e a dolgozóknak információjuk az elkövető személyéről.

Miután a tulajdonos sosem tagadta, hogy ő festegetett az utcában, most is elmondta az igazat. A rendőrök értesítették a feljelentésről, és az egyikük azt is megjegyezte, hogy a gyerekének egyébként tetszik a vidám színezés.